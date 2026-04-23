Okan Buruk: Kupada Elenmek Üzüntü Verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk: Kupada Elenmek Üzüntü Verici

23.04.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elendi. Buruk, derbiye odaklanacaklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacaklarını hatırlatan Buruk, "Derbi öncesi sahamızda oynadığımız kupa maçıydı. Hedeflerimizden biri tabii ki kupada devam etmekti. Geçen sene bunu başarmıştık, kupayı kazanmıştık. Bugün ise elenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Gençlerbirliği ile Süper Lig'de yaptıkları maça göre rotasyona gittiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Büyük bir rotasyon yaptık ama çok değerli oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok fazla rotasyonu oldu. İki takımın da bir önceki lig maçı kadrolarına göre çok büyük değişiklik vardı. İlk yarıdaki 45 dakika boşa gitti. İkinci yarı biraz daha fazla ürettiğimiz bölümdü. Ancak 1-0 geriye düştük. Bu bizim için sürprizdi. Devamında girdiğimiz pozisyonlar vardı, oyun hamlelerimiz oldu. Ofansif olarak daha iyi işler yapmaya başladık ama burada da şanssız bir şekilde ikinci golü yedik. Belki 2-1'i erken bulabilsek 2-2'yi de yakalayabilirdik ama net bir şekilde kaçırdığımız goller oldu." diye konuştu.

Okan Buruk, oyuncularının maça odaklanmakta sorun yaşadığını vurgulayarak, "Bu sonuç herkes için sürpriz oldu. Daha çok önemsemek, bu maçları kafada daha iyi yaşamak lazım. İlk 45 dakikalık bölümün kötü gitme sebeplerinden biri bence maçı iyi yaşamadık, rakibimizin savunmadaki dizilişine doğru bir şekilde cevap veremedik, hareketliliğimiz iyi değildi, savunma arkası koşular, bloklar arası buluşma için şansları değerlendiremedik. İlk yarıda bireysel yetenekleri çok iyi kullanamadık. İnanılmaz derecede top kaybı vardı. Bu kadar top kaybı yapıyorsanız zaten üretmekten de zorlanıyorsunuz. Günün sonunda tabii ki üzgünüz. Galatasaray'ın oynadığı her maç çok önemli, değerli. Bunu net bir şekilde birlikte gösteremedik, bu açıdan üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi affettirmek için önemli bir şansımız var"

Okan Buruk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde kendilerini affettirme şansları olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını anlatan Buruk, "Üç gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Belki hem benim tarafımdan hem oyuncuların tarafından derbiye odaklanmak, bu tür maçlarda zorluklar çıkartabiliyor. Kendimizi affettirmek için de bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç sezonun en önemli müsabakası olacak. Bunun için hazırlanacağız. Moralimizi bozmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü"

Müsabakada hata yaparak ikinci golün yenmesine neden olan kaleci Günay Güvenç'e gösterilen tepkiye değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Maçın sonuna doğru Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü. Belki bu da bize bir motivasyon olacak. Buradaki en önemli konu, stadın büyük bir bölümünün Günay'a verdiği destek. Günay'a karşı ufak tefek şeyler oldu ama stadın büyük bir bölümü de maçtan sonra Günay'a destek olduk. Bu akşam için bana ve oyuncularıma olacak motivasyonlardan biri de maçın sonunda yaşadığımız olay ve Günay'a verilen destek. Bu desteği her zaman bize versinler, biz de bu desteği hak etmek için pazar günü onlar için oynayacağız."

"Bu maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, yaşanan mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Takımda mental ve fiziksel sorun olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bugünkü mağlubiyeti maça ve rakibe yüzde 100 konsantre olmayışımıza, rakibi önemsemeyişimize bağlamak istiyorum. 'Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız.' diye bir 45 dakika gitti. İkinci yarıda golü yiyince gol atma isteği oluştu. Uzun süre oynamayan, dinlenmiş oyuncular var. O yüzden burada fiziksel veya mental yorgunluk yoktu. Bu maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum. Burada da ben kendimi suçlayabilirim. Oyuncuları bu maçlara daha iyi hazırlamamız gerekiyor demek ki. Onlar bugünkü oyunu ortaya koyuyorlarsa birinci suçluyu kendim görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okan Buruk: Kupada Elenmek Üzüntü Verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 01:11:25. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk: Kupada Elenmek Üzüntü Verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.