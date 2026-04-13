Okan Buruk: Şampiyon Olacağız

13.04.2026 00:18
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk inancını ve takım güvenini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligde son 5 haftaya girildiğine dikkati çeken Buruk, "Ligin son haftalarındayız. Bu hafta 3 maç üst üste oynadık. Trabzonspor mağlubiyetiyle başladık, ardından Göztepe galibiyeti oldu. Bugün de puan farkını devam ettirmek için kritik bir karşılaşmaydı. Maça başlangıcımız, ilk yarıdaki oyunumuz iyiydi. İkinci yarıya da kötü başlamadık ama oyunun devam eden bölümünde rakibimiz kalemize daha fazla geldi. Net pozisyonlar vermesek de beraberlik golünü yedik. Devamında değişiklikler yaptık, skoru çevirmeye çalıştık ama maçın son bölümünde istediklerimizi yerine getiremedik, pozisyonları üretemedik. 1-1'lik beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışıyla ilgili "Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla çok büyük başarılara ulaştık. Yine avantaj bizde, önde olan biziz. Yine şampiyon biz olacağız." dedi.

"En ufak bir tereddüt yok"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yoğun fikstür ve sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemde olduklarını dile getirdi.

Sezonda 47. maçlarına çıktıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene çok büyük maç sayısına ulaştık. Bu yüzden takımın üzerinde yorgunluk oluyor. Bir haftada 3 maç oynamak yoruyor. Maç içinde belli yerlerde bunu hissediyorsunuz. Son dakikalarda biraz daha fazla hissettik. Yorgunluğun yanında zorlu bir dönem geçiriyoruz. Osimhen sakatlandı, Lang'ın parmağı, yüzde 100'ünü sahaya veremiyor. Yunus'un Trabzonspor maçından sonra ağrıları vardı. Sadece dün antrenman yaptı. Asprilla son maçta sakatlandı. Osimhen haricinde hücumda yükümüzü çekecek, bizi kaleye götürecek, tehlike oluşturacak oyuncu sayımız azaldı. İkinci golü atma şansları geldi ama son bölümde yeterince pozisyon bulamadık. Erken panik yaptık. Rakip kaleye giderken saçma fauller yaptık. Rakibimiz oyunun durmasını isteyen taraftı ve durmadan yararlandı. Her faulde oyun yaklaşık 1 dakika durdu. Son bölümde daha sakin kalabilirdik, hücumdaki aksiyonlarımızı daha net bitirebilirdik. Bu yorgunluklar bu dönemde çıkabiliyor. Birinci avantajımız, önde olan takım biziz. İkincisi tek maça düştük. Türkiye Kupası'nda rotasyon yapabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürden çıktık. Bundan sonra daha çok hazırlanıp, odaklanabileceğimiz, mental yorgunluğu atabileceğimiz ve şampiyonluk moduna net girebileceğimiz 5 maç var. Bundan önceki senelerde de bu tür puan kayıplarını yaşadık. Devamında hep başarılı olduk. Yine başaracağız. Bugünkü maçtan sonra kafamda en ufak bir tereddüt yok. Takımıma inanıyorum. Bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Ondan sonra Fenerbahçe derbisi var. En yakın rakibinizle oynamak önemli ama ilk düşüncemiz Gençlerbirliği maçı."

Okan Buruk, Süper Lig'de kendileriyle karşılaşan takımlara ekstra primler verildiğini savundu.

Hafta içindeki Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamanın Kocaelispor'u ekstra motive edip etmediğinin sorulması üzerine Buruk, "O sözleri Kocaelispor camiasına söylemedim. Ligin ilk yarısından sonra Kocaelispor'u tebrik ettik. Sonrasında Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı açıklamaların doğru olduğunu düşünmediğim için bu maçın bizim için önemli motivasyon olduğunu söyledim. Bu motivasyonu taraftarımız gösterdi. Saha içinde futbolcularımız daha iyi gösterebilirdi. Taraftarımızın gösterdiği kadar bizim de göstermemiz gerekiyordu. Zaten biz, Galatasarayız. Şu anda Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor, özel primler alıyor. Kocaelispor ile konuşup konuşmamanın bir etken olduğunu düşünmüyorum. Zaten Galatasaray ile oynayan her takım puan almak için elinden geleni yapıyor. Kocaelisporlu futbolcuları da bugün aldıkları 1 puandan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Puan ve avantajımızı kaybettik ama kendimize güvenimizi kaybetmedik"

Tecrübeli teknik adam, Kocaelispor beraberliğiyle puan ve avantaj kaybetmelerine rağmen özgüvenlerini kaybetmediklerini ifade etti.

Buruk, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynadık. Bu, belki de 24 tane Türkiye Ligi maçına denktir. Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel ve mental olarak yıpranıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni oynayan takımların ligdeki durumları kötü olabiliyor. Bu süreçlere hep önde ve kazanarak girdik. Bu dönemde puan kayıpları olacak. Takım üzerinde yorgunluklar, sakatlıklar, form düşüklüğü ve özgüven eksikliği olabiliyor. Şu anda önde olan taraf biziz. Bugün avantajımızın bir kısmını kaybettik, hata yaptık ama özgüvenle yolumuza devam edeceğiz." görüşünü aktardı.

Sezonda son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdiklerini işaret eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene bu durumda olmak da önemli ve değerli. Gönül puan farkının yüksek kalmasını, maçlara daha rahat şekilde çıkmayı ister. Rakibimizle iki puanlık farkımız var. İki hafta sonra onlarla kendi sahamızda maçımız var. Zorlu bir dönemden geçtik. Trabzonspor'da Icardi, Göztepe'de Barış ile oynadık. Barış'ın performansından memnun kaldığımız için onunla başladık. Barış'ın kanat performansının eksikliği hissediliyor. Yunus ve Lang yüzde 100 olsaydı eksikleri hissetmeyebilirdik. Bu hafta zordu. Asprilla'yı Göztepe'de çok güvenerek oynattım. O da sakatlanınca sahaya çıkan ve kulübeden girenler anlamında zorluklar yaşadık. Osimhen antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olabileceğini umut ediyorum. Diğer oyuncularım daha hazır olacak. Daha çok dinleneceğiz. En güçlü şekilde maça hazırlanacağız. Kafamda hiçbir şey değişmedi. Puan ve avantajımızı kaybettik ama kendimize güvenimizi kaybetmedik. Kendime, oyuncularıma ve taraftarımıza güveniyorum. Onlarla yine şampiyonluğu kutlayacağız."

Kaynak: AA

