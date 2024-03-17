Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk\'tan Ali Koç\'a yanıt

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Talihsiz bir açıklama. Ne demek istediğini de anlamadım. Hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de. Keşke arkadaş olsak hakemlerle, sayın Ali Koç da hakemlerle arkadaş olsa. Hiç hakem arkadaşım olmadı. Olmasını da garip bulmuyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok zor bir deplasmana geldik. Maçın zor olacağını biliyorduk. Çok gol atan, çok yiyen bir takıma karşı oynayacaktık. Oyun içinde bunu gördük. İlk yarı belki biraz daha iyiydik. İkinci yarı belli dakikadan sonra ikinci topları almakta, pas yapmakta zorlandık. Gündüz maçı oynuyoruz. Bizim için alışık olmadığımız bir ortama girdik. Gece maçı oynamaya alışan bir takım. Bu tür şeyler bazen olumsuz etkiliyor. Oyuncuların da bence maça adapte olmalarında zorlandıklarını gördük. Maçın sonunda attığımız goller, giren oyuncuların katkısı, taraftarımızla birlikte maçın içerisinde kalmamız, kazanacağımıza inanmamız galibiyeti getirdi. Rakibimizi de kutlamak gerekiyor. Sami hoca geldikten sonra takımın geliştiğini ve yukarıya gittiğini gördüm. Büyük bölümde bizden daha çok pozisyona girdiler. Kasımpaşa'nın hakkını vermek gerekiyor. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Eksiklerimiz var. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Defansif olarak zorlamamız normal çünkü takım savunmasını iyi yapamadık"

Orta sahada kendi oyunlarının altında kaldıklarını ifade eden Buruk, "İkinci toplar, rakibin alması birebirlerde rakibin hareketliliği bizi zorladı. Bundan önceki maçlardaki analizde de çıkmıştı. Bence en önemli şey yüzde 60'a yakın topa sahip olduk ama pas yüzdemizin daha yüksek olması gerekiyordu. İki kanat oyuncuları etkili oyuncular. Önde 5 etkili bir oyuncuları vardı. Bugün defansif olarak zorlamamız normal. Çünkü takım savunmasını iyi yapamadık" şeklinde konuştu.

"Carlos'un böyle gole ihtiyacı vardı"

Galibiyet golü atan Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Carlos'un gol atmasına çok sevindim. Carlos'un böyle gole ihtiyacı vardı. Son günlerde antrenmanlardaki performansı iyi gidiyordu. İsteğini görüyorduk, buraya da alıştı. Onun gol atması, bize maçı kazandırdı hem de onun burada var olduğunu, Galatasaray'a sezon sonuna kadar hizmet edeceğini gösterdi. Tebrik ve teşekkür ediyorum, bizim için çok değerli bir gol attı" dedi.

İki takımın da şampiyonluk yarışının içinde olduğunu ifade eden Okan Buruk, "İki takım da yarışın içerisinde. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. 11 tane art arda galibiyetimiz oldu. Bazen böyle kötü oynarken de kazanmak önemli. Kötü oynadığınızda da kazanma hırsını gösterebiliyorsanız bu çok daha değerli oluyor. Bence maçı bitirmek de önemliydi" açıklamasında bulundu.

"Mauro Icardi sakatlığı var"

Arjantinli Mauro Icardi'nin sakatlığını olduğunu belirten Buruk, "Yüzde 100'üyle oynamıyor. Savunma arkasına sprintleri atmadan oynuyor. Kendini idare ederek oynuyor. 17 günlük ara var. Onu dinlendireceğiz, tedavi edeceğiz. Hatay maçına bence çok daha iyi bir şekilde çıkacak. Sakatlığını atlatarak çıkacak. Penaltıyı atamadık ama önde çok kalabalık ve kaliteli ayaklara sahip olmamız, rakibin 10 kişi olması kulübede maçı çevirme ışığını gösterdi. 3-3'ü hızlı bir şekilde yaptık. Arkasından 4-3 yaptık" şeklinde konuştu.

"Hiç hakem arkadaşım olmadı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Tamamını dinlemedim. Neyi kast ettiğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Ne demek istediğini de anlamadım. Hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de. Keşke arkadaş olsak hakemlerle, sayın Ali Koç da hakemlerle arkadaş olsa. Hiç hakem arkadaşım olmadı. Olmasını da garip bulmuyorum. Neden böyle bir açıklama yapıldığını anlamadım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL