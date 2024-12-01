Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2-2 berabere biten Eyüpspor maçında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği iddia edildi. Buruk ile Çakır, sarı-kırmızılıların 3-3 biten Kasımpaşa müsabakasında da benzer bir olay yaşamıştı.

01.12.2024 21:31  Güncelleme: 21:38
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile taraftarı önünde 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a sert sözlerle tepki gösterdiği iddia edildi.

"SEN ANCAK 1. LİG'DE MAÇ YÖNETİRSİN"

Okan Buruk'un sarı-kırmızılı tribünlerin de kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği öne sürüldü. Öte yandan Buruk'un karşılaşmanın ardından hakeme olan sitemine devam ettiği ve tribünlere işarette bulunduğu görüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un "Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin" dediği iddia edilmişti.

TFF BAŞKANI, "O HAKEM GALATASARAY MAÇINA GİDECEK" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım" demişti.

Okan Buruk\'tan hakem Oğuzhan Çakır\'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Emre Akcay:
    Hani la ümit ozat yenecekdı galatasaray eyubü yapı vardı şikebahçeyle karısdırdınız galatasarayı hep penaltı bıle calmadılar galatasaraya ezıkbahçe ne yaparrsanız yapın gene lider galatasaray 196 37 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    G.SARAY ÜZERİNE OYNANAN OYUNLAR VAR.. TFF VE MJK VE HAKEMLER F.BAHÇEYİ ŞAMPİYON LUK POTASINA , HATTA ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR. AMA ALLAH DOĞRUNUN YANINDADIR. 179 23 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    okan'ın hocası fatih terim takım arkadaşı hasan şaş bundan ne beklersin ki. o yüzden üçü de kavgacı 49 146 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yapi bu iste. gs a karsi hakemleri yetistirmisler 149 22 Yanıtla
  • Selim GARGI:
    iyce götü kalktı Okan soytarısının 44 124 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    GS ye operasyon yapmak için bu hakemi kullaniyorlar . Tff fener elele …. Yinede sizi aglata aglata sampiyon oluruz biz . Mac 2-1 oldugunda hakemin üzüntüsü yüzünden okunuyordu . Bari o kadar belli etmeseydi 143 21 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Okan tam bi o çocuğu her puan kaybında böyle yaparsan böyle olur Allah'ın adaleti şaşmaz gelir bulur bazen Ben fenerliyim mesela seni milli takımda görmek isterdim ama sen çok kötü örneksim 18 120 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ağlama Küçük Adam Ne Oldu 65 69 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AZIZ CAN KENDI UNVANINI SOYLEME 116 8 Yanıtla
  • Berat Özer:
    Eyüpspor kalecisini öncelikle tebrik ediyorum. Ancak topu oyalayarak süreyi çok uzattığı 4 pozisyonda sadece bir kez sarı kart gördü. Sonra korner olması gereken ğozisyonda out verdi. Hakem hata yapabilir tabiki de, ama oyunu iyi okuyup daha dikkatli olmaşıydı, Süper Ligde dikkatli olmak çok önemli, özellikle hakem açısından. 93 4 Yanıtla
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