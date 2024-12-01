Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile taraftarı önünde 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a sert sözlerle tepki gösterdiği iddia edildi.
Okan Buruk'un sarı-kırmızılı tribünlerin de kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği öne sürüldü. Öte yandan Buruk'un karşılaşmanın ardından hakeme olan sitemine devam ettiği ve tribünlere işarette bulunduğu görüldü.
Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un "Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin" dediği iddia edilmişti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım" demişti.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (40)