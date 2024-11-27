Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap

Geniş Video İzle

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, i AZ Alkmaar maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir" sözlerine gülerek "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık" cevabını verdi. Öte yandan deneyimli teknik adam, Hakim Ziyech'in sözleşmesinde maç sayısına ilişkin bir madde olduğunu belirtti.

27.11.2024 22:32  Güncelleme: 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK"

AZ Alkmaar hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak" dedi.

HOLLANDALI GAZETECİ'YE BOMBA YANIT

Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir" sözlerine cevap veren teknik direktör Okan Buruk, "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık" cevabını verdi.

"MERTENS HER YIL DAHA DA GENÇLEŞİYOR"

Oyuncuları hakkında görüşlerini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZIYECH'İN SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR"

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu belirten Buruk, "Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez" dedi.

"ÇOK FAZLA JOKER OYUNCUMUZ VAR"

Takım planlamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus, Barış, Sallai... Yarın için de böyle bir düşüncemiz var. Milli takımda da bu şekilde kullanılıyor. Yunus'u önde hücumda önemli bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Okan Buruk\'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap

Hakim Ziyech, Galatasaray, Az Alkmaar, Okan Buruk, Hollanda, Fırtına, Fırtına, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tazmanya:
    24 saat cinconu öven haberler herkes gibi bende siliyorum son dakika haberi 3 47 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Muhabir: FByi yendiniz, GS'ı da yenebilecek misiniz AZ Alkmar Teknik Direktörü: "İki takımı birbirine karıştırmamak lazım. GS çok daha güçlü, daha organize, daha hazır. Saha içinde çok daha aktif bir takımla oynayacağız." Bunu haber yapsana son dakika! Avrupada tüm istatiklerde lider, yüz akımız Galatasaray ile gurur duyuyoruz :)) 47 1 Yanıtla
  • Selcuk null:
    sondakika haber işin gücün gs yi övmek boş Bi habercisiniz. 4 35 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Büyük sever oeşiiikkkeciler doyamamış, Okan Hocamı dillerinden düşüremiyorlar ağızlarından çıkaramıyorlar :D GS başarılarını izlerken inlmeye ağlamaya kudurmaya devam edeceksiniz :)))) 33 1 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Okanı ağlatmayın çimleri kesin sulayın 2 30 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    okan bunlar senin açıklamaların yüzünden adam ol az bizi rezil ediyorsun 5 12 Yanıtla
  • İsmail YILMAZ:
    Olaaaay 0 6 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Türk hakemleri yok Bakalım ne olacak 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.