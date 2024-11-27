Okan Buruk\'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK"

AZ Alkmaar hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak" dedi.

HOLLANDALI GAZETECİ'YE BOMBA YANIT

Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir" sözlerine cevap veren teknik direktör Okan Buruk, "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık" cevabını verdi.

"MERTENS HER YIL DAHA DA GENÇLEŞİYOR"

Oyuncuları hakkında görüşlerini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZIYECH'İN SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR"

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu belirten Buruk, "Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez" dedi.

"ÇOK FAZLA JOKER OYUNCUMUZ VAR"

Takım planlamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus, Barış, Sallai... Yarın için de böyle bir düşüncemiz var. Milli takımda da bu şekilde kullanılıyor. Yunus'u önde hücumda önemli bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.