Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan sorusuna Galatasaraylıları heyecanlandıran yanıt - Son Dakika
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Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan sorusuna Galatasaraylıları heyecanlandıran yanıt

Okan Buruk\'tan İlkay Gündoğan sorusuna Galatasaraylıları heyecanlandıran yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasının ardından transfer açıklamalarında bulundu. İlkay Gündoğan'ın transferine ilişkin soruyu yanıtlayan Buruk, "İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir" dedi.

04.01.2025 22:57
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Buruk, gündemdeki Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra İlkay Gündoğan hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

"DAHA İYİ OLABİLİRDİK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

TRANSFER SÖZLERİ

Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz.

FENERBAHÇE İLE ARADAKİ 11 PUANLIK FARK

Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz. Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum."

AHMED KUTUCU, BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Öte yandan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında isim isim transfer iddiaları hakkında da konuşan Okan Buruk, Eyüpspor'dan Berke Özer ve Ahmed Kutucu ile ilgili "Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı" açıklamasını yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN SORUSUNA YANIT

Manchester City'den İlkay Gündoğan ile ilgili soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı "İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli" dedi.

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan sorusuna Galatasaraylıları heyecanlandıran yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Cüce Okan ve gavatsaray itttt 2 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavatsaray Senin Sülalene girsin yragmm 2 15 Yanıtla
  • Sener Demir:
    30 milyon taraftarı olan büyük takımın yaprağı Galatasaray’a kendini tanımlayayan ismi yakıştıran çelik çomağa girsin 10 2 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelikk qannan yine mi kaşındı yolla biz kaşıntısını alırız oe 6 2 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    lan röportajı dinlemesek yutturacaksınız bize sezon sonuna kadar kendi takımında kalacak neyin kafası neyin haberi bu Bu arada Çelik Bütün sülaleni 5 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    85 milyon Türkiye de yaşayanlar da Sana Girsin Şener Demir itiiii 1 1 Yanıtla
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