Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a olay "Boğazlı kazak" göndermesi - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a olay "Boğazlı kazak" göndermesi

Okan Buruk\'tan İsmail Kartal\'a olay "Boğazlı kazak" göndermesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bir programda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a 'boğazlı kazak' göndermesi yaptı. Buruk, İsmail Kartal'ın sıkça tercih ettiği ve onunla özdeşleşen boğazlı kazağa atıfta bulunarak, 'Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum. Güzel espriydi' dedi.

19.10.2024 14:30
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343 YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İsmail Kartal'a da olay bir göndermede bulundu.

"BOĞAZLI KAZAK GİYMİYORUM"

Katıldığı programda "Üst üste maç kazandığınızda uğur yapıp kıyafet değiştirmezmişsiniz?" sorusuna yanıt veren Okan Buruk, İsmail Kartal'ın sık sık tercih ettiği ve onunla özdeşleşen boğazlı kazağa ithaf ederek, "Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum. Güzel espriydi" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ALMIŞTI"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kazağın hikayesini anlatan İsmail Kartal: "Kazak bana kızımın hediyesi. 'Bu kazak inşallah sana uğur getirir' dedi. Taraftarlar da mutu oluyor herhalde, alıştım artık maçlarda giymek istiyorum. Giymeye devam edeceğim" demişti.

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a olay 'Boğazlı kazak' göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Okur:
    Bir GS olarak söylüyorum İsmail Kartal adamdır beyfendidir karakterlidir 134 10 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Ben koyu bir Galatasaraylıyım İsmail Kartal delikanlı biridir adam gibi adam 78 5 Yanıtla
    Kenan KODALAK:
    sen ya futboldan anlamıyorsun ya ezik bir fenerbahçelisin 0 0
  • Sadri Tunca:
    espiri yaptı bal kabağı. 62 14 Yanıtla
  • Ömer Dağdelen:
    Boş adam 64 12 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ETKİSİZ VASIFSIZ ELEMAN İSMAİL KARTAL 10 62 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu okan gs a yakismiyor. 42 8 Yanıtla
  • Mert Doğan:
    Okan espri yapmış jsjsjsjsjs :)) 38 8 Yanıtla
  • said örücü:
    BOŞ OKANN, ismail' in boğazlı serisini sen mi bitirdin ismail geçen sene hangi GS maçında yenildi algında sınır yokk. 12 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Okan kazanıyor, acısını çekenler birer birer ifşa oluyor... dökülen kuyruk acısı çekenleri izleyin şimdi 0 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a olay "Boğazlı kazak" göndermesi - Son Dakika
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