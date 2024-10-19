Okan Buruk\'tan İsmail Kartal\'a olay "Boğazlı kazak" göndermesi

Spor

343 YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İsmail Kartal'a da olay bir göndermede bulundu.

"BOĞAZLI KAZAK GİYMİYORUM"

Katıldığı programda "Üst üste maç kazandığınızda uğur yapıp kıyafet değiştirmezmişsiniz?" sorusuna yanıt veren Okan Buruk, İsmail Kartal'ın sık sık tercih ettiği ve onunla özdeşleşen boğazlı kazağa ithaf ederek, "Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum. Güzel espriydi" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ALMIŞTI"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kazağın hikayesini anlatan İsmail Kartal: "Kazak bana kızımın hediyesi. 'Bu kazak inşallah sana uğur getirir' dedi. Taraftarlar da mutu oluyor herhalde, alıştım artık maçlarda giymek istiyorum. Giymeye devam edeceğim" demişti.