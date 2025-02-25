Okan Buruk'tan Mourinho'ya Sert Yanıt

Spor

- Okan Buruk: "Mourinho içeride ağladı, hakem odasında ağladı, ağlamaya devam etsin"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"The Crying One ağlamasıyla meşhur"

"Bu kadar kötü performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum"

"Mourinho'nun, Türk hakemlerini küçük düşürmesini kınıyorum"

"Rakibimizin hocası risk almadı"

"Galatasaray taraftarı artık takımı sahiplenmeli, 5. yıldıza, şampiyonluğa odaklanmalı"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili olarak, "The Crying One'nın konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi, ağladı. Ağlamaya devam etsin" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "The Crying One'nın konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi, ağladı. Ağlamaya devam etsin. İki takım için de oyun olarak çok mutlu olduğumuz bir maç değildi. Mücadele gücü çok yüksekti. Rakibimiz ligde topla oynama sıralamasında 7. sırada. Geçiş ve uzun topları çok fazla kullanan, kanatlardan orta yapan bir takımdı. Uzun topları Lemina ile kestik. Yan ortalarda da doğru pozisyonlar aldık. Duran toplarda net bir pozisyona girdiler. Biz daha üretken olabilirdik. Fiziksel olarak, mücadele anlamında iyi işler yaptık. Benim görüşüm, bu kadar kötü performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçma sapan fauller veren. Bizim aleyhimize verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, verdiği fauller, vermediği fauller oldu. Birçok şeyi aleyhimize verdi. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Bu kadar tecrübeli, final yönetmiş bir hakemin elinin, ayağının titremesi... 3 kere pozisyon yokken, düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Türk olduğu için 4. hakemi hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün yerde el pozisyonu var, basketbol oyuncusu gibi eliyle sektirdi. 4. hakem el diyor, sadece Türk olduğu için vermedi. Ona oyun içerisindeyken 'Çok karışma' dedi. Bu kadar kötü performans görmedim. Tabii ki Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok durdurdu. Biz hep Türk hakemlerinin oyunu durdurmasından şikayet ediyorduk. Bence iki misli durduran bir hakem vardı. Kendi performansının çok altındaydı. Bunun da üzerindeki baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Oyunu o kadar çok durdurdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyunu yavaşlatmada daha kötüleri da varmış" diye konuştu.

"Bugün savunma yönümüz iyiydi"

Karşılaşmanın sonlarına doğru hücum hamleleri yaptıklarını ifade eden Buruk, "Biz maçın sonlarına doğru hücum hamleler yaptık. Rakibimiz savunma hakemleri yaptı. Rakibimizin kaybetmemeyi düşünmesi de bizim için önemli rol aldı. İki orta saha orta sahaya dönünce bence rakibimizin üretmesi azaldı. Bir duran topları vardı. Çok az pozisyona girdik. Pozisyon zenginliği olmayan maçtan çıktığımız için bu anlamda mutsuz oluyorum. Bugün savunma yönümüz iyiydi, hücum yönünde istediklerimizi yerine getirmedik" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 'Galatasaray eğer büyük takımsa, bundan sonraki maçlarda da yabancı hakem ister' sözünün hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "O konuda biz karar veremiyoruz. Onlar ne karar veriyor. Onlar ne derse oluyor zaten. O yüzden gereken başvurular yapsınlar" dedi.

"Mourinho'nun, Türk hakemlerini küçük düşürmesini kınıyorum"

İyi hakemlerin de baskı altında kötü performans verdiğini söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çok net gördük. Maçı inanılmaz durdurdu. Bu kadar kötü yöneteceklerse, yönetmesinler. İyi hakem gelecekse, burada hakem seçmek çok önemli. Bu hakem üzerinden yapılan inanılmaz hava oldu. Herkes bu hakemin geleceğini biliyordu. Maribor'dan hakem geliyor, Acun Iıcalı'nın Maribor'da takımı var, UEFA Başkanı'nın Ali Koç ile yakınlığı, bir sürü bu hakemi dışarıdan rahatsız edecek, baskı altına alabilecek şey var. Ben, bunlar var demiyorum. Bir hakemi seçerken, o hakemin rahat kafayla gelmesi için bunların ortadan kalkması gerekiyor. İngiltere'den, Fransa'dan, İspanya'dan gelseydi, bunların hiçbiri olmayacak. Yanlış hakem seçimiyle bunu hakeme yüklüyoruz. Mourinho maçtan sonra hakem odasına girdi. Oradaki Türk hakeme hakaretvari konuşması da bence çok yanlış, 'Bunlar yönetseydi, maç böyle olurdu' diye. Bu da çok yanlış. Türk hakemini küçük düşürmek, buna inanamıyorum ve bunu kınıyorum. Bu baskının ortadan kalkması lazım. Hangi maça kim gelirse gelsin, doğru yönetecekse, objektif olacaksa gelsin."

"Galatasaray taraftarı artık takımı sahiplenmeli, 5. yıldıza, şampiyonluğa odaklanmalı"

Ara transfer döneminde takıma katılan Gabonlu futbolcu Mario Lemina hakkında kendisine yapılan eleştiriler için Buruk, "Ben hep istediğim oyuncuları aldım. Geçen maç onu hazırladık. Bugün de 11'de başlattık. Geldiğinden itibaren ona güvendiğimi söylemiştim. Gelmeden de telefonla konuşmuştuk. Bu kadroyu isteyerek kurdum. Çok büyük başarıları Lemina ile birlikte, taraftarımızla birlikte yaşayacağız. Sosyal medya üzerinden Galatasaray'ı karıştırmak için çok fazla çaba var. Bizim birlik olma zamanımız. Bir tane Galatasaray var. Bu birlikteliği artık kurmamız gerekiyor. Karşı takımın neler yaptığını, dışarıda neler döndüğünü çok net bir şekilde biliyoruz. Galatasaray taraftarı artık takımı sahiplenmeli, 5. yıldıza, şampiyonluğa odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

"Rakibimizin hocası risk almadı"

Kendi oyunlarını oynadıklarını belirten 51 yaşındaki teknik adam, "Rakibimiz iyi bitiren bir takım. Fenerbahçe iyi oynamıyor gibi gözükse de çok gole yakın oyunculara sahipler. Bu anlamda da ilk sıradalar. Çok fazla rakibi kalemize yaklaştırmadan, baskılara devam ettik. Deplasmana gitseydik aynısını oynardık. Rakibimizin hocası risk almadı. Ben olsam risk alırdım. Ligi çevirmek istiyorsanız, puan farkını düşürmek istiyorsanız risk alırdım. Bu fark devam ediyor. Hiçbir şey bitmedi. Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip. Galatasaray olarak bizim elimizde. Önümüzdeki 9 maçı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Bunu kazanmak için oyuncularımla birlikte çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Burada kimseyi suçlamak istemiyorum, herkesin hatası var"

Derbi için alınan yoğun güvenlik önemleriyle ilgili ise Okan Buruk, "İlk yarı rakip sahaya gittik, maçımızı kazandık. Güzel içeri girdik, kutlamamızı yaptık. Abartılı bir şey yapmadık. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Herkesin hatası var. Bu görüntüyü veriyorsak, sahanın içine polis sokuyorsak burada hepimizin suçu var. Demek ki bir yerlerde yanlış yapmışız. Onlar da baskı alında, bir olay çıkmasın. Geçen sene bizim stadımızda maçtan bittikten sonra sahaya çıkılıp, kutlama yapılmaya çalışıldı. Darp oldu, mahkemeye taşındı. Stat müdürümüz çok önemli darp yaşadı. Bizim de gerginlikleri yaptığımızı düşünüyorum. Aslında hepimiz birbirimize çok yakınız. Çok iç içe yaşadığımız halde sahaya indiğimizde hepimiz çok farklı kimlik kazanıyoruz. Her sene daha kötüye gidiyor. Daha da fanatizm artıyor. Çok fazla da engel olamıyoruz. 6222 sayılı kanun çıktı. Bu suçu işleyenlerin göreceği cezalar ölçü olabilir. Şiddetin artması için inanılmaz bir çaba var. Hepimiz suçluyuz. Düzeltmek için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bunun için de şu anda daha iyi gideceğini düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.