Okan Buruk'tan Sakatlık Yorumları - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Sakatlık Yorumları

Okan Buruk\'tan Sakatlık Yorumları

Okan Buruk, Barış Alper'in sakatlığı sonrası hesap sorulmalı dedi ve hakem kararlarını eleştirdi.

08.12.2024 19:28
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan pozisyonla ilgili olarak, "Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de hesap vermesini gerektiğini düşünüyorum. Bize karşı tutumu maçın sonunda da net bir şekilde gördük. Bir futbolcuyu sakatlamak Rey Manaj'a yakışmadı. Kırmızı kart vermeyen hakeme de yakışmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "10 kişiyle önemli bir mücadele verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasmandan 10 karşı kalmamıza galibiyet aldık. Buna sevinmedik. Burada en değerli oyuncularımızdan birinin sakatlanması bizi üzdü. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de hesap vermesini gerektiğini düşünüyorum. Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bize karşı tutumu maçın sonunda da net bir şekilde gördük. Kendi mevkiinden kalkıp, bir futbolcu arkadaşına böyle yapması doğru değil. Manaj'dan beklemezdim. O da çok önemli bir oyuncu. Bir futbolcuyu sakatlamak Rey Manaj'a yakışmadı. Kırmızı kart vermeyen hakeme de yakışmadı. Sivas şehrine ve Sivasspor'a saygı duyuyorum. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti" diye konuştu.

Okan Buruk, soru almadan basın toplantısından ayrıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Okan Buruk, Politika, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Sakatlık Yorumları - Son Dakika

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