Okan Buruk'un büyük üzüntüsü: 2-1 yapabilsek farklı olurdu

Okan Buruk\'un büyük üzüntüsü: 2-1 yapabilsek farklı olurdu
29.01.2026 01:44
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gol bulmaları halinde maçın farklı bir hal alabileceğini söyleyen Okan Buruk, ''Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik, maç farklı olurdu.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybedilen Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''2-1 YAPABİLSEK MAÇ FARKLI OLURDU''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık. Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne de çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik, maç farklı olurdu. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük. İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun. İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz." dedi.

JUVENTUS VE ATLETICO MADRID

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.

''KİM GELİRSE GELSİN İDDİALI OLACAĞIZ''

Okan Buruk sözlerini, "İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin, iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım." şeklinde noktaladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    devamlı kaleciyle geri pas yaparak mı? ama bir gerçek var defansta Uğurcan, a.kerim den daha iyiydi 2 0 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Dediğin olurdu Okan hoca Barış Alper sahada varmıydı yokmuydu. 0 0 Yanıtla
