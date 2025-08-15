Okan Buruk\'un Dursun Özbek\'ten 2 yıldız transfer isteği

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma hattı transferinde iki yıldız isme rotasını çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİMLER SINGO VE AKANJI

Teknik direktör Okan Buruk'un 'hem stoper hem sağ bek oynayabilen' bir oyuncu talebi üzerine Dursun Özbek ve yönetimi, rotasını Monaco'nun Fildişili yıldızı Wilfried Singo ile Manchester City'nin tecrübeli savunmacısı Manuel Akanji'ye çevirdi.

DURSUN ÖZBEK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

24 yaşındaki Wilfried Singo, sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi konumunda. Monaco formasıyla Ligue 1'de istikrarlı bir performans sergileyen Singo, hem sağ bek hem stoper pozisyonlarında görev alabiliyor. Galatasaray, oyuncu için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi teklifini Fransız kulübüne iletti. Ancak Monaco cephesi, Singo için 30-35 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde. 35 milyonluk ücreti beklemeyen Sarı Kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in bu bedeli yüksek bulduğu öğrenildi. Alınan cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özbek'in yönetime Monaco'nun indirime gitmemesi durumunda görüşmeleri sonlandırması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

AKANJI DE LİSTEDE

Galatasaray'ın radarındaki bir diğer isim ise Manchester City'nin 30 yaşındaki İsviçreli stoperi Manuel Akanji. Premier Lig'de Pep Guardiola'nın sisteminde önemli rol oynayan Akanji için sarı-kırmızılılar, İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşme durumu ve mali şartlar doğrultusunda görüşmelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.