Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya - Son Dakika

Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya

Son Güncelleme: 31.08.2023 09:40

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Serie A ekibi Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Fatih Terim döneminde takıma katılan ve deneyimli hocanın en güvendiği isimlerden biri olan Kutlu, 2 senenin ardından sarı-kırmızılı formaya veda edecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Berkan Kutlu, Genoa'ya transfer oluyor. 24 yaşındaki futbolcu, transferi tamamlamak için İtalya'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre; Berkan Kutlu, bugün İtalya'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Kiralık olarak İtalyan ekibine katılacak olan Kutlu'nun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon euro bonservisle transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 84 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atıp, 5 asist yaptı.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya - Son Dakika
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