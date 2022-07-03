Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk teknik ekibi şekillendirmeye devam ediyor. Deneyimli hocanın yeni yardımcısı da belli oldu.
Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un yardımcısı, İspanyol Ismael Garcia Gomez oldu. 34 yaşındaki Garcia, son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
İspanyol teknik adam kariyerinde daha önce Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yaptı. 34 yaşındaki Garcia Gomez'in UEFA-Pro Lisans'ı bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu - Son Dakika