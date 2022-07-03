Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu

03.07.2022 19:53

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk'un yardımcı antrenörü Serie A ekiplerinden Udinese'de çalışan İspanyol Ismael Garcia Gomez oldu.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk teknik ekibi şekillendirmeye devam ediyor. Deneyimli hocanın yeni yardımcısı da belli oldu.

SON OLARAK UDINESE'DE ÇALIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un yardımcısı, İspanyol Ismael Garcia Gomez oldu. 34 yaşındaki Garcia, son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Okan Buruk'un yardımcısı belli oldu! Ismael Garcia Gomez imzayı atıyor
Ismael Garcia Gomez

GOMEZ'IN PRO LİSANSI BULUNUYOR

İspanyol teknik adam kariyerinde daha önce Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yaptı. 34 yaşındaki Garcia Gomez'in UEFA-Pro Lisans'ı bulunuyor.

YORUMLAR
500
Okan Buruk: Hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak Okan Buruk: Hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak Marcao konusuna son noktayı Okan Buruk koydu: Değerini bulursa satılacak, yoksa bizimle olacak Marcao konusuna son noktayı Okan Buruk koydu: Değerini bulursa satılacak, yoksa bizimle olacak

İtalya Serie A, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:51 Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
17:50 HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 20:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement