Okan Buruk'un Stuttgart maçı sonrası açıklamaları DHA FEED 2'de canlı yayınlanıyor

Okan Buruk'un Stuttgart maçı sonrası açıklamaları DHA FEED 2'de canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Stuttgart maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamaları, DHA FEED 2'den canlı yayınlanıyor. Yayında Buruk'un maç sonrası açıklamaları izleyicilere aktarılıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Stuttgart maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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