Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yılı 2 kupa ile kapatmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak yılı 2 kupa ile kapatmak istediklerini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Buruk, "Tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali olacak. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Geçen sezondan beri kupa kazanmak bizim için en büyük hedefti. Önce şampiyonluğu kazandık. Şimdiki hedefimiz de 2023'te ikinci kupayı kazanmak. Bunun için buradayız. Bizden beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Güzel bir atmosfer var. Saha çok güzel. Bunun da maça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Futbol olarak üste çıkılan bir derbi olsun. Hocalar olarak bunu istiyoruz ama bazen sahada çıkmayabiliyor." diye konuştu.

Buruk, iki takımın da Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istiyorum. Keşke burada rakibimizle beraber oturabilseydik. Ancak rakibimizin böyle bir kararı oldu. İnşallah bizlere, ülkemize yakışır şekilde futbolun ön plana çıktığı güzel bir derbi olur." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ortak düzenlenmemesiyle ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Aynı masaya oturmayacaklarıyla ilgili bir karar alındı. Yarın yine sahada birbirimizin elini sıkacağız, birbirimize sarılacağız. Aynı dostluk mesajını sahada vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Karşımızda pasla çıkan bir takım yoktu"

Okan Buruk, Süper Lig'de 4 gün önce yapılan derbide Fenerbahçe'nin çok geride beklediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda yapılan derbideki oyunla ilgili soru üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Bayern Münih'e karşı önde bastık. Fenerbahçe'ye de önde bastık. Fenerbahçe, pastan çok uzun topla çıkmayı tercih etti. Karşımızda pasla çıkan bir takım yoktu. Geriden oyun kurmamıza ilk yarıda çok fazla müsaade ettiler. Bir deplasman takımı olarak rakibimiz beklentimizden daha fazla geride kaldı. Benzer kadrolarla maça çıktık. Bireysel beceride iki takım da beklentinin altında kaldı. Bu da hem sonuç hem de istatistiksel olarak iyi bir şey çıkarmadı. Hedefimiz yarın daha iyisini yapmak. Takımlar biraz daha rahat olacaktır. Derbinin havası, baskısı var. Bu bambaşka. Oyuncular zaman zaman kaybetmemek için davranabiliyor. Hedefimiz yarınki maçta hem iyi oynamak hem de kazanmak."

"Icardi'nin yüzünde kırık oluştu"

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu söyledi.

Arjantinli yıldızın oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceklerini dile getiren Buruk, "Icardi, bugün maske ile antrenmana çıktı. Yüzünde kırık oluştu. Fenerbahçe derbisinde 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması lazım. Hakemlerden oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim. Hakemlere yapılan saldırıda hepimiz onları koruduk. Hakemler de oyuncuları korumak zorunda. Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fred'in oynaması bizim için avantaj da olabilir"

Buruk, Fenerbahçe'de Fred'in oynamasının kendileri için avantaj olabileceğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin derbide Brezilyalı orta saha oyuncusundan yararlanamadığının hatırlatılması üzerine 50 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Rakibimizin analizini yaptık. Galatasaray kadar agresif olmasa da ön alan baskısını yapmaya çalışan bir takımdı. Ancak son maçta geride beklemeyi tercih ettiler. Yarın daha farklı bir şey çıkabilir. İyi ayaklara sahibiz. Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan, oyunun iki yanını da oynayabiliyor. Kerem geldiği güne göre daha agresif ve top kazanan bir oyuncu oldu. Mertens, alanları iyi ve etkili kullanan bir oyuncu. Fred'in gelmesiyle oyun biraz daha değişecek. İrfan Can da o profilde bir oyuncu ama yerini kaybetmedi. Fred daha çok gezen, kanatlara çıkabilen bir oyuncu. Bizim açımızdan orta sahadaki boşluk zaman zaman avantaj da olabilir. Orta sahayı daha rahat geçebiliriz."

"Oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor"

Okan Buruk, rakiplerinden oyuncularına saygı duymasını beklediğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 4 gün önceki derbide sarı-kırmızılı futbolcuların yerden kalkmadığını söylediğinin hatırlatılmasıyla Buruk, "Ben de, 'Rakip devamlı hakemin başındaydı. Devamlı itiraz ettiler.' diyebilirim. Ancak oyunculara saygı duymak gerek. Ben Fenerbahçeli oyuncuların hepsine, saha içindeki hareketlerine saygı duyuyorum. Bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Üst düzey oyuncular en iyisini yapmak için sahaya çıkıyor. Suçlamak yerine iki takım oyuncularını korumamız, onlara sahip çıkmamız lazım. Bizim yaptığımız baskıyla oyun kaliteleri geri gidiyor. İki takım oyuncularının yarın iyi niyetli olacağına inanıyorum. Buna inanıyor ve güveniyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, penaltılara çalışıp çalışmadıklarının sorulması üzerine, "Daha çok Muslera çalıştı. Penaltıların hepsini kurtararak takımın moralini bozdu." yanıtını verdi.