Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak - Son Dakika
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Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak

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Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan rotasyon kararı geldi. Milli takımlarından yorgun dönmeleri beklenen oyuncuları dinlendirmeyi planlayan deneyimli teknik adamın, takımın vazgeçilmez isimlerinden Davinson Sanchez'i yedek kulübesine çekerek yerine Mario Lemina'yı oynatması bekleniyor. Lucas Torreira'nın da dinlendirilmesi gündemde.

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, milli takımlarından dönecek futbolcuların durumuna göre ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

OKAN BURUK'TAN ZORUNLU KARAR

Milli takımlarına giden Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yoğun maç programının ardından yorgun şekilde İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında iki futbolcusunu da dinlendirme seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak

DAVINSON SANCHEZ YEDEĞE ÇEKİLECEK

Kolombiya Milli Takımı ile Peru arasında oynanacak hazırlık maçında görev yapması beklenen Davinson Sanchez, çarşamba gecesi TSİ 02.45'te sahaya çıkacak. Maçın ardından Galatasaray'a dönecek olan yıldız savunmacının Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlamaması planlanıyor. Okan Buruk'un Sanchez'i yedek kulübesine çekerek savunmada Mario Lemina'ya görev vermesi bekleniyor.

TORREIRA DA DİNLENDİRİLEBİLİR

Uruguay Milli Takımı'na giden Lucas Torreira için de benzer bir plan bulunuyor. Buruk'un yoğun milli takım programından dönecek Torreira'yı Kasımpaşa maçında dinlendirebileceği ifade edildi. Bu kararların hayata geçirilmesi halinde Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'inde hem savunmada hem de orta sahada değişiklikler yaşanacak.

Davinson SanchezLucas TorreiraGalatasarayOkan BurukKasımpaşaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cbk4g5ypf5 cbk4g5ypf5:
    milli takıma gitmeyen yattı onlar daha kötü 0 0 Yanıtla
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