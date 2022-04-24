Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. Ayak organizasyonunun yarı final maçında milli okçu Mete Gazoz, rakibine yenildi.
Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen yarı final karşılaşmasında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaştı. Mücadelede Gazoz, rakibine 140-139 yenilerek final şansını kaybetti.
Gazoz, Dünya Kupası 1. Ayak mücadelesi kapsamında üçüncülük maçına çıkacak.
Kaynak: AA
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