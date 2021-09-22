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Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi - Son Dakika

Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi

22.09.2021 11:32
Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi, System.String[]

İstanbul'da 17-19 Eylül'de Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'nde 14 yaş altı kategoride altın ve bronz madalya kazanan Emirhan Güngör ve Berke Ulaş Ayten, yaşadıkları Van'ın Gürpınar ilçesinin gurur kaynağı oldu.

İstanbul'da 17-19 Eylül'de Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'nde 14 yaş altı kategoride altın ve bronz madalya kazanan Emirhan Güngör ve Berke Ulaş Ayten, yaşadıkları Van'ın Gürpınar ilçesinin gurur kaynağı oldu.

İlçede, antrenör Okan Aksu tarafından yetenekleri keşfedilen ve 4 yıl önce spor merkezine dönüştürülen atıl fabrikada karate yapmaya başlayan iki arkadaş, kısa sürede başarılarıyla göz doldurmaya başladı.

Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Güngör ve Ayten, 25-29 Ağustos'ta Kayseri'de yapılan Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 40 kilo kategorisinde rakiplerini yenerek finalde karşılaştı. İki arkadaşın finaldeki müsabakası sonucunda Ayten altın, Güngör de gümüş madalya kazandı.

Ayten ve Güngör'ün bu başarısı onları İstanbul'da 17-19 Eylül'de Dünya Karate Federasyonunca düzenlenen 58 ülkeden 886 sporcunun katıldığı Karate 1 Gençlik Ligi'ne taşıdı.

Burada da rakiplerini yenerek final ve yarı finale yükselen iki arkadaştan bu kez Güngör altın ve Ayten de bronz madalya kazandı.

Galibiyetlerinin ardından ilçede büyük bir mutluluk ve coşku yaşatan genç sporcular, okuldaki derslerini de ihmal etmiyor. Minderde de rakip olan iki arkadaş, bu mücadelelerini derslerde de sürdürüyor.

"Okul arkadaşlarım da spora yönelmeye başladı"

Güngör, AA muhabirine, milli takım adına altın madalya kazanmanın büyük gururunu yaşadığını söyledi.

Sıradaki hedefinin olimpiyat oyunları olduğunu belirten Güngör, "Başarılarımız okulda öğretmen ve arkadaşlarımız tarafından sevinçle karşılandı. Altın madalyaya giden yolculukta en büyük pay beni destekleyen ailem ve antrenörüm oldu. Bu galibiyetle okul arkadaşlarım da spora yönelmeye başladı. Olimpiyatta ülkem adına madalyalar kazanmak için çok daha fazla çalışacağım." şeklinde konuştu.

Bronz madalyanın sahibi Ayten de daha iyi dereceler elde etmek için antrenmanlara ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.

Ayten, "Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda finalde rakip olduk. Ben altın, Emirhan ise gümüş madalya aldı. En son İstanbul'da yapılan yarışmada ise Emirhan altın, ben bronz madalya aldım. Beraber ter döküp hem yarışmalarda hem de okul sırasında birbirimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin şampiyonluk yolculuğu, spor merkezine dönüştürülen atıl fabrikada başladı

Karate Milli Takımı antrenörlerinden Okan Aksu da 2017'de atıl durumdaki fabrikanın spor merkezine dönüştürülmesiyle ilçedeki gençlerin spor yapma imkanına kavuştuğunu anlattı.

Salgın sürecinde online sürdürdükleri antrenmanlarla sporcuların şampiyonalara hazırlandığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Normalleşme döneminde yoğun bir çalışma temposuna girdik. Hamdolsun bugün meyvelerini almaya başladık. Her iki oyuncumuzun final maçında birbirlerine rakip olmaları, akabinde birinin altın diğerinin ise bronz madalya alması bizleri sevince boğdu. Yetenekli sporcularımızın uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi için elimizden gelen tam çabayı göstereceğiz."

Başarılarıyla ilçede büyük bir gurur yaşattılar

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise 2 sporcunun milli takım adına madalya almalarının ilçede büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.

Birçok spor dalında olduğu gibi karatede de sporcuları desteklediklerini ifade eden Tanış,"Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşması için Gürpınar Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Uluslararası müsabakalarda milli takım adına ülkemizi Gürpınarlı sporcuların temsil ediyor olması bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyor, kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum." yorumunda bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, altın ve bronz madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi
Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi
Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi
Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi
Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi

Bronz Madalya, İstanbul, Eylül, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul arkadaşlığı karatede dünya şampiyonluğu getirdi - Son Dakika Spor


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