Ağrı\'da Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları Tamamlandı

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

Türkiye Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023-2024 sezonu faaliyet takviminde yer alan müsabakalara, 10 ilden 8 kız, 12 erkek takımı olmak üzere 150 sporcu katıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 2500 Kişilik spor salonunda 23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda, genç sporcular kıyasıya mücadele etti. Genç Erkekler kategorisinde Erzincan Spor Lisesi şampiyon olurken, Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinci, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Iğdır 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Genç Kızlar kategorisinde ise Erzincan Anadolu Lisesi birinciliği elde ederken, Erzincan Spor Lisesi ikinci, Van Spor Lisesi üçüncü, Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi de dördüncü oldu. Dereceye giren okul takımlarına başarı belgeleri ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından verildi. - AĞRI