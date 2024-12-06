Okul Sporları Futbol Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Okul Sporları Futbol Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Futbol Müsabakaları Tamamlandı

Futbol genç erkekler müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde sona erdi, kupalar verildi.

06.12.2024 14:03
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Okul Sporları futbol genç erkekler müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı. Müsabakalar sonucunda başarılı olan takımlara kupaları Şube Müdürü Fahrettin Kayar tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu gençlere destek verdiği açıklamasında, "Okul sporları organizasyonları, gençlerin spor yapma alışkanlıkları kazanmalarını ve gelecekteki sportif başarılarını inşa etmelerini sağlar. Ayrıca, sporun birleştirici gücü sayesinde, dostluk ve takım çalışması gibi önemli değerler kazandırır. Bugün burada, sadece futbol oynayan değil, aynı zamanda yaşam becerilerini geliştiren gençler var" diye konuştu.

Kasapoğlu, tüm takımları ve genç sporcuları gösterdikleri performanslardan dolayı tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okul Sporları Futbol Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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