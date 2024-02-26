Okul Sporları Serbest/Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Niğde'de başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Serbest/Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Niğde'de başladı

Okul Sporları Serbest/Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Niğde\'de başladı

Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Serbest/Grekoromen Yıldız Erkek Türkiye Şampiyonası başladı. 63 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 513 sporcu müsabakalara katıldı. Serbest Stil müsabakaları tamamlandı ve madalya töreni düzenlendi. Şampiyona, 28 Şubat'ta grekoromen stil yarışlarıyla devam edecek.

26.02.2024 16:30
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Okul Sporları Serbest/Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı.

Niğde'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Serbest/Grekoromen Yıldız Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarına 63 ilden 513 sporcu katıldı. 25- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Serbest Stil müsabakaları tamamlandı. Niğde Merkez 75. Yüzyıl Kapalı Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda sporcular Türkiye şampiyonu olabilmek için kıyasıya yarıştı. Serbest sitilde mücadeleyi başarıyla tamamlayan güreşçiler, yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı.

Okul Sporları Güreş Serbest Grekoromen Yıldız Erkek Türkiye Şampiyonası ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgüngü, şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için duyduğu memnuiyeti dile getirdi. Ötgünlü, "Okul Sporları yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. 63 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 513 sporcumuz yarışıyor. Bugün serbest stilde finallerini yapıyoruz. 27-28 Şubat'ta da grekoromen stilde sporcularımız yarışacaklar. Bizler de onları ilimizde en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Federasyonla da görüşmelerimiz oldu. Yine takım sporlarında da taleplerimiz oldu kabul olursa voleybol ve basketbolda da Türkiye şampiyonası düzenlemeyi düşünüyoruz. Salonumuz 2 bin 500 kişilik ve müsabakaları yapmaya elverişli bir salon. Tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.

Okul Sporları Güreş Serbest/Grekoromen Yıldız Erkek Türkiye Şampiyonası, 28 Şubat'ta grekoromen stil yarışları ile devam edecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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