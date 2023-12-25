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Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri Kırşehir'de Başladı

Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri başladı. 9 il ve KKTC'den 350'den fazla sporcu ve antrenörün katıldığı organizasyon, 28 Aralık'a kadar sürecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, dostluk ve yarışma ruhunun ön plana çıkacağı bir turnuva geçmesini temenni etti.

Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri Kırşehir\'de Başladı
25.12.2023 - 14:21,  Güncelleme: 14:23
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Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri, Kırşehir'de başladı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 9 il ve KKTC'den 350'den fazla sporcu ve antrenör katılıyor.

Müsabakalar öncesinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, maçların 28 Aralık'a kadar süreceğini söyledi.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Şahin, "Fair-play kuralları içerisinde dostluğun ve yarışma ruhunun öne çıktığı güzel bir turnuva geçmesini istiyoruz. 350'den fazla sporcu ve antrenörümüze medeniyetin beşiği Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi, Ahilik Müzesi, Cacabey Medresesi ve Neşet Ertaş'ın kabrini de ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Müsabakaları takip eden Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA
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