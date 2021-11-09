Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde yaşana olayda edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı'nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı.
Burada Tavlı'yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı'nın yaşamının yitirdiğini belirledi.
Hasan Hüseyin Tavlı'nın, Denizlispor'un eski futbolcusu olduğu ortaya çıktı. 1996-99 yıllarında Denizlispor'da oynayan Tavlı,Süper Lig'e çıkan kadroda yer almış.
Son Dakika › Spor › Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış - Son Dakika Spor