Olaitan'dan Göztepe'ye İlk Gol!
Olaitan'dan Göztepe'ye İlk Gol!

Olaitan\'dan Göztepe\'ye İlk Gol!
22.02.2026 22:24
Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Göztepe'ye karşı ilk golünü attı.

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini eski takımı Göztepe'ye karşı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Beninli futbolcu Junior Olaitan, müsabakanın 59. dakikasında rakip ağları havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. 23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk golünü de eski takımı Göztepe'ye karşı atmış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Olaitan, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

