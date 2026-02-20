Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı

Olay adam Rafa Silva Benfica\'yı da karıştırdı
20.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz basınında eleştirilerin odağı oldu. Real Madrid karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası performansı eleştirildi. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan yorumda, Silva'nın fiziksel kapasitesinin eski seviyesinden uzak olduğu belirtildi. Ayrıca, sözleşme yenilemeyerek ayrılan bir oyuncunun yeniden yüksek maliyetle kadroya katılmasının da tartışma yarattığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz basınında yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. 32 yaşındaki futbolcu, Real Madrid karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası performansıyla gündeme geldi.

A BOLA: RAFA BİR PROBLEM YARATTI

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan yorumda, Rafa Silva'nın ilk 11'de başlaması eleştiri konusu oldu. Yazıda, Sudakov'un sadece 15 dakika süre almasına dikkat çekilirken, Rafa'nın fiziksel kapasitesinin eski seviyesinden uzak olduğu vurgulandı.

Haberde, "Rafa'nın oyun verimliliği büyük ölçüde fiziksel kapasitesine bağlı. Beşiktaş'ta birkaç hafta oynamayıp grev yaptıktan sonra şu an çok uzak bir seviyede. Real Madrid maçında tamamen etkisiz kaldı ve 3 puan aldı" ifadelerine yer verildi.

"ESKİ RAFA'DAN UZAK"

Yazıda, 1 yıl 6 ay önceki Rafa Silva ile mevcut performansı arasında büyük fark olduğu belirtildi. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde takımı sırtlayan bir oyuncu görüntüsü verdiği hatırlatılırken, mevcut formunun beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

Ayrıca, sözleşme yenilemeyerek ayrılan bir oyuncunun yeniden yüksek maliyetle kadroya katılmasının da tartışma yarattığı kaydedildi.

TAKTİK DENGELER DEĞİŞTİ

Teknik direktör José Mourinho'nun sezon içinde farklı formüller denediği ve Sudakov'un Pavlidis'in arkasında oynamasıyla takımın daha dengeli bir yapıya kavuştuğu belirtilirken, Rafa'nın sahada olduğu anlarda hücum organizasyonunun netliğini kaybettiği yorumu yapıldı.

Real Madrid, Rafa Silva, Portekiz, Beşiktaş, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:35:33. #7.11#
SON DAKİKA: Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.