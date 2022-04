Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Everton ile Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'lar da Cristiano Ronaldo skandal bir harekete imza attı.

PARAMPARÇA YAPTI

Ronaldo, kendisini kayıt altına alan Everton taraftarının telefonuna vurup yere düşürerek paramparça etti. Dünyaca ünlü futbolcuya her yerden tepki yağdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ronaldo sosyal medya hesabından, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum" şeklinde özür açıklaması yaptı.

CEZA GELİYOR

Merseyside polisi olaya el attı. Telefonu kırılan genç taraftar ve Ronaldo'nun ifadesi alınacak. Ardından Ronaldo'nun soruşturması için rapor hazırlanacak. İngiliz basınında Manchester United'ın Ronaldo'ya bu hareketinden dolayı ceza vereceği belirtildi.