Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye\'ye dönmeyi düşünüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i 4-0 yenen Nijerya Milli Takımı'nda maç içerisinde Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN TEK BAŞINA DEVAM EDİYOR

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Lookman ile saha içerisinde bir pozisyon sonrası tartışan Osimhen'in maçın ardından soyunma odasından erken çıktığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu belirtildi. Ayrıca Osimhen'in yanına kimsenin gitmediği de iddia edildi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI

Yıldız oyuncunun teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılıp Türkiye'ye dönmekle tehdit ettiği öne sürülen haberin devamında, Osimhen'in milli takımla işinin bittiği, Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği, Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı ve federasyon başkanının da yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştığı dile getirildi.