Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye\'ye dönmeyi düşünüyor
06.01.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya basını Mozambik maçında Ademola Lookman ile tartışan Victor Osimhen'in, milli takımı Türkiye'ye dönmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i 4-0 yenen Nijerya Milli Takımı'nda maç içerisinde Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN TEK BAŞINA DEVAM EDİYOR

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Lookman ile saha içerisinde bir pozisyon sonrası tartışan Osimhen'in maçın ardından soyunma odasından erken çıktığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu belirtildi. Ayrıca Osimhen'in yanına kimsenin gitmediği de iddia edildi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI

Yıldız oyuncunun teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılıp Türkiye'ye dönmekle tehdit ettiği öne sürülen haberin devamında, Osimhen'in milli takımla işinin bittiği, Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği, Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı ve federasyon başkanının da yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştığı dile getirildi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Mozambik, Türkiye, Nijerya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    Fenerbahçe ile maç var ya kaypaklık yapıyor yine œ . gelsin ona da Çakar yollariz 22 17 Yanıtla
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    Herman size çakıyor 11 5
  • Aa Aa:
    gs li olarak diyorumki kimse takımdan üstün değildir.gule güle 35 2 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    gel bekliyoruz 10 13 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    menerime çakmak için geliyor gel kral gellllllll 2 2 Yanıtla
  • mossi mossi :
    yıldızlarda kayar kimi dilek tutar kimi dua eder.. 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 06:05:24. #7.11#
SON DAKİKA: Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.