Olaylı kongre Altay'ın tarihine gölge düşürdü - Son Dakika

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın dün yarıda kalan olağanüstü genel kurulunda yaşanan olaylar, 108 yıllık siyah-beyazlı kulübün tarihine gölge düşürdü. Başkanlık görevinden istifa eden Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin ibra edilip edilmemesi konusunda başlayan tartışmaların kavgaya dönüşmesiyle kongre salonunda yumruklar havada uçuşurken, İzmir temsilcisi ekranlara yansıyan çirkin görüntülerle ülke gündemine oturdu. Demokratik bir ortamda gerçekleşmeyen genel kurulda kaba kuvvete başvurulması hem Altay'ı sevenlerin hem de tüm sporseverlerin tepkisini çekti. Kongrede unutulmaz başkanlardan merhum Rıdvan Burteçin'in hafızalara kazınan, "Bütün Altaylılar akrabadır" sözleri hatırlatılsa da yaşananlar Altay kültürüne yakıştırılmadı.

Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin tartışmalarla ibra edilmesinin ardından iftar saatinin yaklaşması nedeniyle seçim maddesine geçilmeden ileri bir tarihe ertelenen Altay'ın kongresi Ramazan Bayramı'nın ardından tamamlanacak. Henüz başkanlığa aday bulamayan kulüpte yönetimin görevinin sona ermesiyle imza yetkisi resmi olarak Kongre Divanı Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu'na geçerken, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'ın da yer aldığı 3 kişilik kongre divanı bayram sonrası yapılmak üzere seçim tarihi belirleyecek. Altay camiası bu süreçte başkan adayı bulmaya çalışacak.

Kulüpten alacağı konusunda Özgür Ekmekçioğlu ile uzlaşamayan İbrahim Akman son anda başkan adayı olmaktan vazgeçmişti. Yüksek borç yükü nedeniyle başkan adayı bulmakta zorlanan Altay'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İstifa eden Özgür Ekmekçioğlu'nun göreve devam etmeyi düşünmediği bildirildi.ALTINYELEKLİOĞLU: İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR OLDUKongre Divan Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu genel kurulla ilgili, "Altay'a yakışmayan, istemediğimiz olaylar oldu. Kimsenin arzuladığı durum ve ortam bu değildi. Demek ki yaşayacağımız varmış, yaşadık. Önümüze bakmamız lazım" yorumu yaptı.Bayramdan sonra yapılacak toplantıda yeni seçim tarihini açıklayacaklarını söyleyen Altınyeleklioğlu, "Kısa sürede aday olmayı düşünenler yeni bir çalışma yapabilirler. Alternatifler doğabilir. Altay'ı sahipsiz bırakmayız. Bir başkan buluruz. Amacımız bu. Bu süreci bize yakışan şekilde geçireceğiz" dedi.Sezonun bitmek üzere olduğunu anlatan kulübün eski başkanlarından Altınyeleklioğlu, "Bir an önce hareket etmeliyiz. Sezon bitiyor, yeni transfer durumları, kulübün bekleyen işleri var. Halledilmesi lazım. Görevi bırakan yönetim bize yardımcı olacaklarını belirttiler, bunun sözünü aldık. Ben 70 yaşında adamım, gençler yardım edecek. Altay devamlılık arzeden 108 senelik kulüp" diye konuştu.Daha önce kongrelerde bu kadar büyük bir kavga görmediğini belirten Erdinç Altınyeleklioğlu, "Bir çok kez kongre divanı başkanı olarak görev yaptım. Hayatımda ilk kez bunu yaşadım" şeklinde konuştu.EMNİYET 6 KİŞİDEN İFADE ALDIAltay kongresinde çıkan kavgayla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 6 kişi ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadelerine başvurulan 6 kişi, daha sonra serbest bırakıldı. Bıçaklama olayıyla ilgili ise henüz gözaltına alınan kişi olmadığı, polisin bu konuyla alakalı çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi. Kongre çıkışında arabasına giderken kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek bıçakla bacağından yaralanan Çağdaş Özuş'un sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.BORÇ 371 MİLYON, EKMEKÇİOĞLU'NUN ALACAĞI 91 MİLYONTarihinin en yüksek borç yükü altında olan Altay'ın olağanüstü kongresinde kulübün uzun ve kısa vadede toplam borcu 371 milyon 74 bin 30 TL olarak açıklandı. Süper Lig'den düşmeye çok yaklaşan siyah-beyazlılarda geçen yıl haziran ayındaki son kongrede borç 174 milyon TL olarak duyurulmuştu. Altay'da 6 yıldır sürdürdüğü görevini bırakıp kulüpten 91 milyon 673 bin TL alacaklı olan Özgür Ekmekçioğlu, alacağının 30 milyon TL'sini hibe edeceğini söyledi. Futbolcu ve teknik ekiplere 164 milyon 343 bin TL borçlu olan Altay'ın 6 milyon 177 bin TL'lik vergi ve SGK borcu var.TRANSFER YASAĞI BORCU 2 MİLYON EUROBu sezon devre arasında transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan, yaz döneminde de yasağı devam edecek olan Altay'da başkanlık görevini bırakan Özgür Ekmekçioğlu, transfer yasağı borçlarının yaklaşık 2 milyon Euro olduğunu açıkladı. Eski yabancı futbolcu Putsila'nın dava devam ederken tedbiren ceza koydurduğunu belirten Ekmekçioğlu, "Hukukçu arkadaşların öngörüsüne göre usulen hatalı olduğu için yasağı kaldırabiliriz. Dosyanın parasını ödediğimiz takdirde dosya ortadan kalkacak. FIFA, ilk defa böyle ceza yediğimiz ve bunun usulen hatalı olması nedeniyle yasağı yüzde 90 kaldırabilir" dedi.LİGDE DÜŞME-KALMA SINAVINDA

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alıp kurtuluş şansını mucizelere bırakan Altay, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Rodriguez ve Pinares, tedavisi süren Bamba, Nurettin ve maç eksiği olan Aka forma giyemeyecek. İyileşen Naderi görev yapabilecek. Sakatlığı devam eden Deniz, Özgür ve kadro dışı kalan Paixao ile Murat da oynamayacak. Altay galip gelememesi halinde üst sırasındaki rakibi Giresunspor haftayı 1 puanla kapatsa bile resmen küme düşecek.

- İzmir