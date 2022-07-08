Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım - Son Dakika
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Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım

08.07.2022 14:14
Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım

Geçmişte Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen ve daha önce yaptığı açıklamada futbolu bıraktığı belirten Olcay Şahan, yeşil sahalara tekrar adım attı. 35 yaşındaki futbolcu, 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerde oynayan, performansıyla A Milli Takıma kadar yükselen Olcay Şahan futbolu bırakma kararından geri döndü.

AFJET AFYONSPOR İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Olcay Şahan, 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile 1 yıllık imza attı. Afyonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Olcay Şahan. Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Futbolu bırakan Olcay Şahan, yeşil sahalara geri döndü! İşte yeni takımı

YEŞİL SAHALARA VEDA EDERKEN NE DEMİŞTİ?

35 yaşındaki futbolcu daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin" demişti.

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Olcay Şahan, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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