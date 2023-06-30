Olimpique Marsilya, Geoffrey Kondogbia ile anlaştı - Son Dakika
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Olimpique Marsilya, Geoffrey Kondogbia ile anlaştı

Olimpique Marsilya, Geoffrey Kondogbia ile anlaştı

30.06.2023 13:54

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpique Marsilya, Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia ile anlaşmaya vardı. Marsilya, Kondogbia için Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis ödeyecek ve oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Kondogbia daha önce Sevilla, Monaco, İnter ve Valencia gibi takımlarda da forma giymişti. Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncu, bu sezon Atletico Madrid ile 27 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpique Marsilya, Atletico Madrid'in 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia ile anlaşmaya vardı.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fransız kulübü ortasaha futbolcusu için İspanyol devi Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis ödeyecek. Ülkesine dönmeyi kabul eden Fransız yıldız, Marsilya ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Kondogbia kariyerinde daha önce Sevilla, Monaco, İnter ve Valencia gibi önemli takımlarda da forma giymişti.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Adı Beşiktaş ile de anılan Kondogbia'nın, bu sezon Madrid ekibiyle 27 maça çıktı ve 2 asist kaydetti. Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia'yı 2020-21 sezonunda Valencia'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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