Karateciler, Karatenin Olimpiyatlarda Yer Almamasını Değerlendirdi

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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en çok madalya kazandığı branş olan karatenin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almamasını değerlendiren olimpiyat ikincisi milli sporcu Eray Şamdan, karatenin yerinin olimpiyatlar olduğunu ve gelecek olimpiyatlara karatenin yeniden dahil edilmesi durumunda önemli başarılar elde edeceklerini söyledi.

Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Olimpik Karate Yaz Kampı, Muradiye Spor Salonu'nda karatenin önemli isimlerinin ve farklı illerden gelen 100'den fazla sporcunun katılımıyla devam ediyor. Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kampa olimpiyat ikincisi Eray Şamdan ile karate hakemleri Uğur Kobaş ve Rıza Erdoğan da katılarak, genç sporculara tecrübelerini aktarıyor. Karate Antrenörü Ali Eşsiz, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, hafta sonu da Murat Eşsiz adına bir turnuva düzenleyeceklerini söyledi.

Kamp için Manisa'ya gelen olimpiyat hakemi Uğur Kobaş, "Zannediyorum 3-4 yıldır Murat Eşsiz hocamız adına bu tarz turnuvalar yapılıyor. Bu sene de sporcularımızın verimlerini daha çok artırmak ve katkı sağlamak için, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ve Karate İl Temsilciliği organizasyonunda diğer illerden de gelen sporcuların katılımıyla yaz eğitim kampı düzenlendi. Bizi de sağ olsunlar olimpiyat ikincimiz Eray Şamdan ile birlikte davet ettiler. Rıza Erdoğan hocamız da burada. Ben de olimpiyatlarda görev alan hakem olarak buradayım. Sporculara tecrübelerimizi aktarıyoruz. Çok verimli bir kamp oluyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltı, o öğrenme isteği gelecek için umut veriyor. İl müdürlüğüne, Karate İl Temsilciliği ve destek olan kulüplere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karatenin olimpiyatlarda olmaması dünya sporu için bir kayıp"

İlk kez yer aldıkları Tokyo Olimpiyatları'nda 4 madalya ile Türkiye'nin en fazla madalya kazandığı spor branşının karate olduğuna dikkat çeken Kobaş, "Tokyo Olimpiyatları'nda karate ilk defa yer aldı. Sonraki oyunlarda karatenin yer alabilmesi için ev sahibi ülkenin karateyi yeniden seçmesi gerekiyordu. Onlara göre doğru, dünya sporuna göre yanlış olan bir karar verdiler. Fransa madalya alabilecekleri 3 branşı seçti; sokak basketbolu, break dansı gibi ama karateyi seçmediler. Biz şahsen üzgünüz. Tokyo Olimpiyatları'nda ilk defa yer aldık. Zannediyorum artık önümüzdeki 2-3 olimpiyat daha var, onlarda da yer alamayacağız ama sonucunda mücadelemiz devam ediyor. Bana göre karate kitlesel bir spor. Birçok ülke tarafından benimsenen, kitle olarak yapılan bir spor. Paris Olimpiyatları'nda yer almaması bence sadece ülkelerin sporu için değil, dünya sporu için de bir kayıp. Tokyo Olimpiyatları'nda rekor kırmıştık 13 madalya alarak, bunun 4 tanesi karateydi. En çok madalyayı karatede toplamıştık. Bu anlamda bizim için çok büyük bir gurur ve reklam olmuştu. Bunun olumlu yansımaları burada görebiliyoruz. Burada 2-3 günlük bir kampta bile 100'den fazla sporcu var. Bu her bölgemizde böyle. Bunun yansımalarını çok olumlu anlamda gördük. Uluslararası mücadelelerde çok güzel başarılar elde ederek devam ediyoruz" dedi.

Rıza Erdoğan: "Karatenin yeri olimpiyatlardır"

Kampa katılan karate hakemlerinden Rıza Erdoğan ise karate branşının olimpiyatlarda yer almamasını şöyle değerlendirdi:

"Bizim sporumuz aslında olimpiyatları çoktandır hak ediyor ama nedense bizi almadılar, daha sıkıntılı branşları aldılar. Dövüşten dolayı almadılar ama karatenin yeri olimpiyatlardır. Çok da başarılı oluruz. Bizim dünyada ve Avrupa'da çok başarılı olduğumuz bir branş. İnşallah ileriki olimpiyatlarda yer alırız. Çok iyi bir kamp. Bunun sadece Manisa'da değil, her yerde olması çok önemli. Antrenman anlamında olimpiyat ikincimiz Eray Şamdan bilgi veriyor. Hakemlik bilgilerini hem olimpiyat hakemi hem de Avrupa, dünya kurulunda olan Uğur Hocamız veriyor. Ben de eski tecrübelerimden dolayı yardımcı oluyorum. Sporcularımız çok keyifli. İki günden beri çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Onlara bütün hakemlik kuralarını öğretiyoruz fiilli olarak. İlk defa böyle bir şey yapılıyor."

Eray Şamdan: "Türk karatesinin efsane ismi olmak istiyorum"

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, "Son olimpiyatlarda ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdım. Paris 2024'te karate branşı yok. Olsa çok güzel olurdu ve çok büyük başarılar kazanırdık. İnşallah gelecekte tekrar olimpiyatlarda yer alan bir branş olur. Buraya kampa geldik. Küçüklüğümden beri Manisa'ya sık sık gelirdim. Bir milli sporcu olarak buradaki genç kardeşlerimize bilgi birikimimizi aktarmak istiyoruz. Burada Türkiye'deki çocuklarımızın kalitesini artırmak ve yurt dışında bizi daha iyi temsil etmeleri için çalışıyoruz. Önümüzde yine Avrupa ve dünya şampiyonaları devam ediyor. Buralarda ülkemizi en üst basamaklarda yer aldırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Benim asıl hedefim Türk karatesinin efsanevi ismi olmak. Ben de bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA