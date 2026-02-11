Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Haberin Videosunu İzleyin
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
11.02.2026 14:37  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Haber Videosu

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1000 metre sürat pateninde Hollandalı Jutta Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı kazandıktan sonra büyük sevinç yaşayan Leerdam, gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünde yer alan nişanlısı, Amerikalı profesyonel boksör ve influencer Jake Paul da yarışı yerinde takip ederek Hollandalı sporcuya destek verdi.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1000 metre sürat pateninde Hollandalı Jutta Leerdam, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcu, zaferin ardından duygusal anlar yaşadı.

1.12.31 İLE TARİHE GEÇTİ

Oyunların üçüncü gününde alp disiplini, serbest stil kayak, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya mücadeleleri gerçekleştirildi. Kadınlar 1000 metre sürat pateninde piste çıkan 27 yaşındaki Leerdam, 1 dakika 12.31 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Hollandalı Femke Kok gümüş, Japon Miho Takagi ise bronz madalya kazandı.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

MADALYA SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Altın madalyayı kazandıktan sonra büyük sevinç yaşayan Leerdam, gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünde yer alan nişanlısı, Amerikalı profesyonel boksör ve influencer Jake Paul da yarışı yerinde takip ederek Hollandalı sporcuya destek verdi.

Jake Paul, Milano, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:56:40. #7.11#
SON DAKİKA: Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.