Olimpiyatlara Hazırlık Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Olimpiyatlara Hazırlık Devam Ediyor

Olimpiyatlara Hazırlık Devam Ediyor
11.08.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursun Gözel, 2025 Deaflympics'te madalya hedeflediklerini duyurdu, kamplar sürüyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Olimpiyatlara hazırlık kamplarımız devam ediyor. 19 branşımız var, bunu saymakla bitmiyor. İnşallah bizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, oradan madalyalarla dönmek istiyoruz" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sivas'ta "2025-2026 İşitme Engelliler Futbol Sezonu İstişare Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi.

Sivas'ta önemli bir organizasyon yaptıklarını belirten Başkan Gözel, "Sivas'ta organizasyonumuzun sebebi Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının ön analizi ve daha sonraki yapacağımız analizler. Bazı değişiklikler planlıyoruz. Bu işitme engelliler camiamız için daha hayırlı olacağını düşündüğümüz için kulüp başkanlarımızla beraber buraya geldik. Kulüplerle, sporcularla hep beraber istişare edip hep beraber karar vereceğiz. Ben hiçbir zaman tek başıma karar vermedim. Biz kulüp başkanlarımızla beraber konuşacağız, istişare edeceğiz ve onlarla beraber ortak noktayı bulup onu başaracağız" dedi.

"Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu"

Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) madalyayla ülkeye dönmek istediklerini söyledi. Gözel, "15-26 Kasım Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) bu dünyanın üçüncü büyük organizasyonu. Türkiye'de de en başarılı branş deaflympics. En çok madalyaya sahip olan branşta deaflympics. Bizde 19 branşta inşallah ülkemizi, bayrağımızı, devletimizi en iyi şekilde orada temsil edeceğiz. Şuanda yoğun çalışmalar devam ediyor. Olimpiyatlara hazırlık kamplarımız da devam ediyor. 19 branşımız var, bunu saymakla bitmiyor. İnşallah bizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, oradan madalyalarla dönmek istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Engelliler, Politika, Türkiye, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyatlara Hazırlık Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Olimpiyatlara Hazırlık Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.