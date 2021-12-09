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Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

09.12.2021 16:39
Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2022 yılında Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarında ülkemizi ilk defa Short Track (sürat pateni) branşında temsil edecek olan milli sporcu Furkan Akar ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli'yi misafir etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2022 yılında Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarında ülkemizi ilk defa Short Track (sürat pateni) branşında temsil edecek olan milli sporcu Furkan Akar ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli'yi misafir etti.

Kasım ayı içinde Hollanda'da yapılan Dünya Kupası Olimpiyat elemelerinde 1000 metrede ilk 20'ye girerek olimpiyat vizesi alan Short Track milli takım sporcusu ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Akar'ı tebrik ve takdir eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hem Erzurumlu hem de Atatürk Üniversiteli olan Furkan'ın başarısından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek: "Atatürk Üniversitesi, verdiği akademik eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik yaptığı çalışmalarla da öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda elde edilen derecelerle de atılan adımların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Özellikle kış sporlarında kazanılan başarılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İlklerin üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi, sürat pateni branşında ülkemizi ilk defa temsil edecek sporcuyu yetiştirerek yine öncü olduğunu gösterdi. Daha önce bize yurt dışındaki bir organizasyonda iki madalya sevinci yaşatan Furkan'ın Pekin'de ki olimpiyatlardan da madalya ile döneceğine yürekten inanıyor, bu vesileyle antrenörlerine ve kendisine başarılar diliyorum' dedi.

Görüşmede hazır bulunan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli ise ilkleri yaşatan Furkan Akar başta olmak üzere bütün Short Track sporcularının Türk Bayrağı'nı göndere çekme gayesiyle buzda koştuğunu belirtirken, Prof. Dr. Çomaklı'ya Short Track branşına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı plaket takdim etti. - ERZURUM

Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Atatürk Üniversiteli Furkan Akar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
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