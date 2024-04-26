Saldıray Berk Aykut: Futbol Yeteneğiyle Göz Dolduruyor

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Futbol yeteneği, zeki ve teknik kapasitesi üst düzeyde olan Saldıray Berk Aykut oynadığı futbolla antrenörlerinin gözdesi oldu.

Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Saldıray Berk Aykut, iki yıldır düzenli olarak Oltu'da bulunan Trabzon futbol okulunda idmanlara devam ediyor. Trabzon spor alt yapısının bir yıldır gözlem altıla tuttuğu Saldıray Berk gelecek vadediyor. İdmanları izleyen spor severler "Oltu'dan bir Arda Güler yetişiyor" diye değerlendiriliyor.

Oltu Gençlik personelinden Trabzon spor okulları Antrenörü Batuhan Ali Eti, "Bugüne kadar bizlere göstermiş olduğu yeteneği ve performansı ile gelecekte iyi bir futbolcu olacağının sinyalini veriyor. Bizler Saldıray Berk'in iyi bir futbolcu olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, inşallah başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Trabzon futbol okulu antrenörlerinden Turan Yıldız, "Diğer oyuncular olduğu gibi Saldıray Berk'te bizim için çok değerli ve çok yetenekli 2012 doğumlu kendisi ilerisinde Saldırayberk'ten çok şey bekliyoruz. İnandığımız için buradayız yeteneklerine güvendiğimiz için buradayız. Antrenmanlarımız dışında bireysel çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Umarım verdiğimiz emeklerin sonucuna ulaşırız. Saldıray Berk Aykut yaşıtlarına göre buna Erzurum genelini de katabilirim zeki yetenekli teknik bir sporcumuz. Zaten en güvendiğimiz özelliği de bu biraz öncede söylediğim gibi Saldıray Berk'i güzel yerlerde göreceğiz" dedi. - ERZURUM