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Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası ağlayarak anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti - Son Dakika

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası ağlayarak anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

13.01.2022 07:57
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası ağlayarak anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın amcası Naif Çalık, "Maneviyatı güçlü bir insandı. Dünya emeli olan bir insan değildi. Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti" dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Amca Naif Çalık, gözyaşları içinde genç futbolcuyu anlattı.

"TÜRKİYE GÜZEL BİR EVLADINI KAYBETTİ"

Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği, Galatasaray ve İH Konyaspor forması giydiğini belirten amca Çalık, "Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti. Sevenleri dünyanın her yerinden arıyor, sadece Türkiye'den değil. Onların hepsinden isteğimiz onun ruhu için dua okusunlar. Bizim için yapacakları en büyük iyilik odur" diye konuştu.

"DÜNYA EMELİ OLAN BİR İNSAN DEĞİLDİ"

Hayatını kaybeden futbolcunun dünya için bir hedefi olmadığını söyleyen amca Çalık, "Maneviyatı güçlü bir insandı. 1 ay önce İstanbul'da nişanını yaptık, eğer nasip olsaydı 1 ay sonra da düğününü yapacaktık. Dünya emeli olan bir insan değildi" diye konuştu.

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Türkiye Cumhuriyeti, Galatasaray, Türkiye, Türk, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası ağlayarak anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası ağlayarak anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti - Son Dakika
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