Omar Abdulkadir Artan UEFA Süper Kupa'da!

Arzu Cesur:

adam zaten çok nitelikli bir hakem ama ABD'ye giremediği için hala konuşuluyo bu işin bir siyasi tarafı var gibi geliyo bana neyse ki UEFA ona güveniyo ve uluslararası platformda tanınıyo ama böyle engelleme meselelerinin çözülmesi gerekir ne kadar başarılı olursan ol bu tür ayrımcılıkla karşılaşmak hiç hoş değil