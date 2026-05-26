Ömer Faruk Sezgin Karşıyaka'yı Seçiyor
Ömer Faruk Sezgin Karşıyaka'yı Seçiyor

26.05.2026 12:04
Karşıyaka'nın santrforu Ömer Faruk Sezgin, önceliğinin kulüp olduğunu belirtti. Kongreyi bekliyor.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon play-offta elenme üzüntüsü yaşayan Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren santrfor Ömer Faruk Sezgin'in önceliğinin yeşil-kırmızılı kulüp olacağı öğrenildi. Geçen sezon başlamadan bahis soruşturmasında 8 ay ceza alıp, daha sonra ocak ayında cezası kaldırılınca sahalara dönen 26 yaşındaki santrfor; 16 maçta 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ömer Faruk'un taliplerinin olduğu ancak Karşıyaka'da yapılacak kongreyi beklediği ifade edildi. Karşıyaka'da mutlu olduğu belirtilen tecrübeli golcünün başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmeden ilk olarak göreve gelecek yeşil-kırmızılı yönetimle masaya oturacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

