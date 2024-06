Ömer Güleryüz: Türkiye her zaman favoridir

Spor

Ampute Milli Takım'ın golcü oyuncusu Ömer Güleryüz, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki İrlanda maçının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman favori olduğunu vurgulayarak, "Türkiye kupanın talibi değil, her zaman sahibidir" dedi.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi. İrlanda maçının ardından galibiyetin mimarlarından golcü oyuncu Ömer Güleryüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güleryüz, "Farklı galibiyetlerle yolumuza devam ediyoruz. Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Çeyrek finaldeki rakibimizi de merakla bekliyoruz. Bundan sonra etap etap ilerleyeceğiz. Hataya da yer yok. En az yapabileceğimiz hatayı yapıp finale kadar ilerlemek istiyoruz inşallah" diye konuştu.

Türkiye'nin olduğu her yerde her zaman Türkiye'nin favori olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Türkiye kupanın talibi değil, her zaman sahibidir. Taraftarımız ilk günden beri müthiş bir atmosfer sergiliyor bizlere. Bizleri mutlu ediyor, gurur veriyor, enerji veriyor. Böyle devam etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

"Bugün attığım gollerle rakibimi geride bıraktım"

Grupta oynanan maçlarda 11 gole ulaşan ve zirveye oturan başarılı oyuncu, "Gol krallığında da bir farkla gerideydim. Bugün attığım gollerle rakibimi geride bıraktım. İnşallah bu şekilde devam ederim" ifadelerini kullandı. A Milli Takım'a başarılar dileyen Güleryüz, "İnşallah en güzel yerlere, hak ettikleri yerlere gelirler" diyerek sözlerini noktaladı. - LYON