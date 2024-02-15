Ömer Şişmanoğlu, Bucaspor 1928 formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika
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Ömer Şişmanoğlu, Bucaspor 1928 formasıyla ilk golünü attı

Ömer Şişmanoğlu, Bucaspor 1928 formasıyla ilk golünü attı

Ara transfer döneminde Bucaspor 1928'e transfer olan Ömer Şişmanoğlu, Altınordu ile oynanan maçta 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Bu gol, Şişmanoğlu'nun sarı-lacivertli formayla attığı ilk gol oldu.

15.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:22
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Ara transfer döneminde Bucaspor 1928'e transfer olan Ömer Şişmanoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı üçüncü maçında fileleri havalandırmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Ömer Şişmanoğlu sevinci yaşanıyor. Ara transfer döneminde Iğdır FK'dan sarı-lacivertli kulübe transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu, Altınordu ile oynanan İzmir derbisinde oyuna sonradan girerek 85. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti. Kazılan 3 puanda büyük paya sahip olan Ömer Şişmanoğu, böylece Bucaspor 1928 formasıyla ilk golünü atmış oldu.

76 dakikada 1 gol attı

Bucaspor 1928'e transfer olduktan sonra ilk maçına Yeni Mersin İdman Yurdu müsabakasının 73. dakikasında çıkan Ömer Şişmanoğlu, bu sürede skor üretmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli formayla ikinci maçına Karacabey karşısında ilk 11 başlayan 34 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 25. dakikasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalıp maçın kalan bölümünü kenardan takip etmek zorunda kalmıştı. Hafta içinde yapılan tetkikler sonucunda önemli bir bulguya rastlanmayan golcü oyuncu, Altınordu karşısında da maça kulübede başladı ve oyuna 61. dakikada dahil oldu. Kırmızı-lacivertliler karşısında 85. dakikada fileleri havalandıran Ömer Şişmanoğlu, sarı-lacivertli formayla toplamda aldığı 76 dakikada skor üretmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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