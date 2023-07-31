Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı

Utah Jazz'la sözleşme imzalayan Ömer Yurtseven, Real Madrid kampında sakatlanan Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı. Milli basketbolcunun bu gönderinin altına yorum yazan takipçisine verdiği yanıt ise hayli ilginçti.
Tweetinde Arda'ya "Geçmiş olsun Arda. Seni en kısa sürede yeniden sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer veren milli basketbolcuyu bir takipçisi "Kanka yine gitmemişsin milli takıma" şeklinde tweet atarak eleştirdi.
Milli takımla birlikte İtalya'da kampta bulunan Ömer Yurtseven de tweeti alıntılayarak "Sence şu anda bu tweeti nereden atıyorum?" diyerek ay yıldızlı t-shirtüyle fotoğraf paylaştı.
İşte ikili arasında geçen o diyalog;
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