Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı - Son Dakika
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Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı

31.07.2023 15:48

Utah Jazz'la sözleşme imzalayan Ömer Yurtseven, Real Madrid kampında sakatlanan Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı. Milli basketbolcunun bu gönderinin altına yorum yazan takipçisine verdiği yanıt ise hayli ilginçti. Tweetinde Arda'ya 'Geçmiş olsun Arda. Seni en kısa sürede yeniden sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz' ifadelerine yer veren milli basketbolcuyu bir takipçisi 'Kanka yine gitmemişsin milli takıma' şeklinde tweet atarak eleştirdi.

Utah Jazz'la sözleşme imzalayan Ömer Yurtseven, Real Madrid kampında sakatlanan Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı. Milli basketbolcunun bu gönderinin altına yorum yazan takipçisine verdiği yanıt ise hayli ilginçti.

"YİNE GİTMEMİŞSİN MİLLİ TAKIMA"

Tweetinde Arda'ya "Geçmiş olsun Arda. Seni en kısa sürede yeniden sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer veren milli basketbolcuyu bir takipçisi "Kanka yine gitmemişsin milli takıma" şeklinde tweet atarak eleştirdi.

TAKİPÇİSİNİ FENA BOZDU

Milli takımla birlikte İtalya'da kampta bulunan Ömer Yurtseven de tweeti alıntılayarak "Sence şu anda bu tweeti nereden atıyorum?" diyerek ay yıldızlı t-shirtüyle fotoğraf paylaştı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

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Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı - Son Dakika
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