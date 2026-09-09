ON Hotels Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart ile ortak kampa başladı

EFELER Ligi ekiplerinden ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile Alanya'da ortak hazırlık kampına başladı. İki takımın kamp programı 17 Eylül'e kadar sürecek.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart, kadrolarındaki oyuncu eksikleri nedeniyle hazırlık sürecini birlikte değerlendirme kararı aldı. Alanya'da bugün başlayan ortak kamp kapsamında iki ekip, fiziksel çalışmaların yanı sıra saha antrenmanları ve antrenman maçları yapacak. ON Hotels Alanya Belediyespor, kampın ilk gününe sabah gerçekleştirilen kuvvet ve kondisyon antrenmanıyla başladı. Teknik ekibin hazırladığı program doğrultusunda oyuncular mobilite, denge, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.

ANTRENMAN MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Günün ikinci çalışmasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart, 100'üncü Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda antrenman maçında karşı karşıya geldi. Teknik ekiplerin farklı oyuncu rotasyonları ve oyun düzenlerini denediği karşılaşmada servis, servis karşılama, blok-savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İki takımın Alanya'daki ortak kampı 17 Eylül'e kadar antrenman ve hazırlık maçlarıyla devam edecek. Kampın ardından yeni sezon hazırlıklarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek.