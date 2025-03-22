On Numara Sportif Efeler 09 SFK, Yozgat Belediyesi Bozokspor\'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 3.lig 3. Grupta karşılaşmasında On Numara Sportif Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Yozgat Belediyesi Bozokspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SFK, evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadında oynanan maça Didimli sporseverler de ilgi gösterdi.

Didim'de güzel havada oynanan maçta ev sahibi Efeler 09 SK, ilk yarıda Nurettin ve Burak'ın ayağına gelen fırsatları değerlendirmedi. İlkyarının uzatma dakikalarında Hakan Can'ın ortasında topa servt vuran Nurettin takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında konuk ekip Yozgat'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sert geçen ikinci yarıda ise maçta 6 sarı kart çıktı ve maç 8 dakika uzadı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Efeler 09, 1-0 galip gelerek haftalardır sürdürdüğü 3 puanın hasretini sona erdi. - AYDIN