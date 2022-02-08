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Önce yedek sonra ana stat yapılacak - Son Dakika

Önce yedek sonra ana stat yapılacak

08.02.2022 13:14
Önce yedek sonra ana stat yapılacak

Düzce Belediyesi tarafından, Şıralık bölgesinde yapımı devam eden Spor Kampüsü projesinin içerisinde yer alan 2 bin 300 kişilik yedek stadyumun tribünleri tamamlandı.

Düzce Belediyesi tarafından, Şıralık bölgesinde yapımı devam eden Spor Kampüsü projesinin içerisinde yer alan 2 bin 300 kişilik yedek stadyumun tribünleri tamamlandı. Yedek stadyumun yapımının ardından ana stadyumun yapımına başlanacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' sloganıyla Şıralık bölgesinin spor kampüsü alanında çalışmalar ilerliyor. Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, Düzcespor'un yedek stat olarak kullanabileceği şekilde tasarlanan projenin yapımı çalışmalarına geçtiğimiz yıl içerisinde başlamışlardı.

Bahçeşehir bölgesindeki güreş sahasından getirilen tribünlerin yedek stat çevresinde yerlerinin belirlenmesinin ardından direkleri boyanarak yerlerine yerleştirildi. Oturma yerleri ve korkulukları da takılan tribünlerin ardından, sıra saha zemini bölgesinde yapılacak çalışmalara geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yedek stadyum çevresinde devam eden çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Tribünlerimizin yerleştirilme çalışmaları koltukların ve korkulukların takılmasıyla tamamlandı. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte iç kısımda yapılacak olan çalışmaları da tüm imkanlarımızı seferber ederek tamamlayacağız. Spor Kampüsü noktasında attığımız bu önemli adımın ilk halkasını, şehrimizin gözbebeği Düzcespor'umuzun da yedek stat olarak kullanabileceği şekilde hizmete açacağız. Spor dostu bir şehir oluşturmak adına gösterdiğimiz gayretin semeresini hep birlikte kısa süre içerisinde göreceğimizden şüphem yok. Bu tesis Düzce'de uzun yıllar spora katkı sağlayacak ve hizmet edecek" dedi. - DÜZCE

Önce yedek sonra ana stat yapılacak
Önce yedek sonra ana stat yapılacak

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Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Önce yedek sonra ana stat yapılacak - Son Dakika Spor


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