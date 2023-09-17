Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u arayarak görevine son verildiğini bildirdi. Bunun üzerine yeni hoca arayışına giren TFF'nin listesinde Abdullah Avcı ve Joachim Löw isimleri öne çıkıyor.

ABDULLAH AVCI LİSTE BAŞI

TFF yönetimi, bugün kendisine tebliğ ettiği ayrılık kararı ile ilgili olarak Kuntz'un tazminat durumunu ve fesih işlemlerini hallettikten sonra yeni teknik adam konusunu masaya yatıracak. TFF yönetiminin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu, yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM DÜŞÜNÜLMÜYOR

DHA'nın yaptığı araştırmalara göre, son zamanlarda ismi milli takımla anılan Fatih Terim'in düşünülmediği, bazı medya organlarında yer alan Montella isminin ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler arasında ayrıca Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da yer alıyor.