Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları - Son Dakika

Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları

Son Güncelleme: 17.09.2023 17:52

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu. TFF, Abdullah Avcı ismi üzerinde yoğunlaşırken yabancı teknik direktör tercih edilmesi durumunda ise en güçlü aday Joachim Löw.

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u arayarak görevine son verildiğini bildirdi. Bunun üzerine yeni hoca arayışına giren TFF'nin listesinde Abdullah Avcı ve Joachim Löw isimleri öne çıkıyor.

ABDULLAH AVCI LİSTE BAŞI

TFF yönetimi, bugün kendisine tebliğ ettiği ayrılık kararı ile ilgili olarak Kuntz'un tazminat durumunu ve fesih işlemlerini hallettikten sonra yeni teknik adam konusunu masaya yatıracak. TFF yönetiminin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu, yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM DÜŞÜNÜLMÜYOR

DHA'nın yaptığı araştırmalara göre, son zamanlarda ismi milli takımla anılan Fatih Terim'in düşünülmediği, bazı medya organlarında yer alan Montella isminin ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler arasında ayrıca Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Joachim Löw, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü
18:56 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Dev maçta şaşırtan tercihler
18:34 Manchester City'den bu yana ilk! Dzeko'dan 12 yıl sonra çılgın başlangıç
18:31 Maç bitti, milletvekilleri birbirine girdi: Vekil misin mafya m?, sen git bakanın gelsin
18:25 İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler
17:48 Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları
17:39 İzmir'de baraja düşen helikopterdekileri arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi
17:18 İzmir'in baraja düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedeni bulundu
17:16 Fenerbahçe'de Cengiz Ünder depremi! Oyuna devam edemedi
16:59 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı Tete için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 19:14:27. #1.11#
SON DAKİKA: Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement