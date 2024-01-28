Emre Belözoğlu: Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım

Deplasmanda öne geçmelerine rağmen Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE NET BİR ŞEKİLDE BİZDEN DAHA İYİ BİR TAKIM"

Mücadele ve Fenerbahçe'nin oyun gücü hakkında konuşan Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin kendi sahasında son 10 senenin en iyi kadrosuyla üstün oynaması gayet doğal. Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım" dedi.

"FERDİ BARCELONA'DA REAL MADRİD'DE OYNAR"

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndan da övgü dolu sözlerle bahseden Belözoğlu, "İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar" açıklamasını yaptı.