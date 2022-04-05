Onur Bulut İzmir'de oynamayacak - Son Dakika
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Onur Bulut İzmir'de oynamayacak

05.04.2022 09:25
Onur Bulut İzmir'de oynamayacak

Yukatel Kayserispor'un savunma oyuncusu Onur Bulut, hafta sonu oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserispor'un savunma oyuncusu Onur Bulut, hafta sonu oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor'da Onur Bulut, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe maçının 73. dakikasında sarı kart gören orta saha oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü ve bu hafta oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Onur Bulut, bu sezon forma giydiği Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü. - KAYSERİ

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Kayserispor 38 puanda kaldı Kayserispor 38 puanda kaldı U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3 U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3

Kayserispor, Onur Bulut, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Onur Bulut İzmir'de oynamayacak - Son Dakika


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