Kayserispor'da Onurcan Piri Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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Kayserispor'da Onurcan Piri Dönemi Sona Erdi

Kayserispor\'da Onurcan Piri Dönemi Sona Erdi
22.06.2026 21:58
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Kaleci Onurcan Piri, Kayserispor'daki 3 yılını tamamlayarak kulübe veda etti.

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren kaleci Onurcan Piri, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 31 yaşındaki kalecisi Onurcan Piri, yayımladığı mesajla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 3 sezondur Kayserispor forması giyen Onurcan Piri 23 maça çıktı. Onurcan Piri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kayserispor ailesi, bugün sizlere veda etme zamanı. İlk geldiğim günden bu yana sizlerle geçirdiğim her an benim için çok özel ve unutulmaz olacak. Bu 3 yıllık süreçte yalnızca güzel anılar değil, ömür boyu kıymetini bileceğim dostluklar da biriktirdim. Bu yolculukta birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm kulüp başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Kapalı Kale'ye ve her koşulda desteğini hissettiren tüm Kayserispor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız her sevinçte, her zorlukta ve her mücadelede bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duydum. Teşekkürlerimin en özeli ise kulübümüzün tüm emekçi personeline. Onlar, çoğu zaman görünmeyen ama bu büyük camianın ayakta kalmasında en büyük pay sahiplerinden olan gizli kahramanlar. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum her birine ayrıca minnettarım. Bulunduğum her kulüpte aidiyet duygusuyla hareket etmeye, taşıdığım formaya layık bir sporcu olmaya gayret ettim. İşimizin bir parçası da ayrılıklar. Bugün ayrılıyor olsam da Kayserispor'un ve burada tanıdığım güzel insanların yeri bende her zaman ayrı olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kayserispor'a bundan sonraki yolculuğunda yürekten başarılar diliyorum. Umarım bu büyük camia, hak ettiği güzel günlere ve başarılara en kısa zamanda ulaşır. Hakkınızı helal edin. Benim de sizlere hakkım helal olsun. Hoşça kalın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Onurcan Piri Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

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