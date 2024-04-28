Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti - Son Dakika
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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor\'u uzatmada mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatma periyotunun sonunda 96-94 mağlup etti. Maçın sonucunda Onvo Büyükçekmece Basketbol, zorlu mücadele sonucunda galip gelmeyi başardı.

28.04.2024 20:05
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Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Perez 13, Yannick 22, Emircan Koşut 8, Bruinsma 16, Leon Apaydın 3, Thomas 7, Ata Kahraman 5, Yesukan Onar

Aliağa Petkimspor: Thomas 9, Efianayi 34, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 11, Simmons 14, Zoriks 2, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin 11, Emre Tanışan

1. Periyot: 16-20

Devre: 39-43

3. Periyot: 65-70

4. Periyot: 85-85

Beş faulle çıkan: 28.23 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatma periyotunun sonunda 96-94 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti - Son Dakika

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