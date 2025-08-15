Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Büyükçekmece Basketbol, başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz'ı getirdi.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Bulkaz'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bulkaz daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'da görev yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Onvo Büyükçekmece, Ozan Bulkaz'ı Başantrenör Yapti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?